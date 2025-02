Preoccupazioni dell’Associazione Commercianti di San Giovanni Rotondo sul Nuovo Capitolato per la Gestione dei Rifiuti: Appello per Equità e Sostenibilità

L’Associazione Commercianti di San Giovanni Rotondo esprime forte preoccupazione riguardo al nuovo capitolato d’appalto in fase di approvazione per la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, un tema che continua a suscitare dibattito tra gli operatori economici e l’amministrazione comunale. Le principali preoccupazioni vertono su un incremento dei costi a carico delle attività commerciali, già gravate da una TARI del 36% per le utenze non domestiche, ben oltre la media nazionale del 20%. Una situazione che, nonostante i tentativi di contenimento realizzati dall’ex amministrazione Crisetti, continua a penalizzare fortemente le imprese locali.

Il nodo centrale della questione è il sistema tariffario che, pur avendo registrato una raccolta differenziata del 70%, continua a ripartire i costi in modo estremamente sbilanciato. Le attività commerciali, che rappresentano solo il 12% delle utenze complessive (circa 1.500), si trovano a sostenere ben il 36% dei costi del servizio, mentre le utenze domestiche (11.600 in totale) si sobbarcano solo il 64%. Questa divisione, che penalizza fortemente le imprese, è ritenuta da molti iniqua, soprattutto alla luce del fatto che le attività commerciali non beneficiano di un adeguato servizio in proporzione ai costi sostenuti.

In alcune realtà italiane, la tariffa per le attività commerciali è molto più bassa, arrivando a una decima parte rispetto a quanto avviene a San Giovanni Rotondo. Ciò crea una situazione di svantaggio competitivo per le imprese locali, già fortemente provate dalla crisi economica e dall’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia.

Le criticità non si limitano alla ripartizione dei costi, ma riguardano anche la gestione del servizio. Il numero di operatori addetti alla raccolta rifiuti risulta squilibrato: a fronte di 56 operatori per le utenze domestiche, solo 8 sono dedicati alle attività commerciali. Questo squilibrio porta a inefficienze gestionali e ad un aumento dei costi senza che ci siano benefici tangibili per le imprese. Le attività commerciali, infatti, non solo si trovano a pagare una quota sproporzionata della TARI, ma subiscono anche l’impatto di una gestione del servizio che non risponde alle esigenze specifiche del settore.

A fronte di un’elevata percentuale di raccolta differenziata, non si rilevano miglioramenti significativi nelle tariffe o nell’efficienza del servizio, alimentando ulteriori malumori tra gli operatori economici. La mancanza di una riduzione della TARI nonostante i buoni risultati nella differenziata è un altro motivo di frustrazione per i commercianti.

Dopo la delibera del 2023 che ha introdotto coefficients di ricalcolo sulla TARI per coprire il deficit di 273.736 euro causato dalla fuoriuscita dell’Ospedale Casa Sollievo dalla rete pubblica, c’è il timore che il nuovo capitolato porti a ulteriori aumenti delle tariffe. Nonostante le rassicurazioni ricevute dall’amministrazione precedente, i commercianti sono preoccupati che questo scenario si ripeta, aggravando ulteriormente la situazione economica delle imprese.

Aumentare i costi per le attività commerciali sarebbe un duro colpo, soprattutto considerando la difficoltà con cui molte realtà locali stanno cercando di risollevarsi dalla pandemia e dalle difficoltà economiche. Gli operatori economici chiedono garanzie in merito a eventuali rincari e sostengono che, piuttosto che aumentare le tariffe, l’amministrazione dovrebbe cercare soluzioni per razionalizzare il servizio e ridurre gli sprechi.

In questo contesto, l’Associazione Commercianti di San Giovanni Rotondo, attraverso il suo presidente Damiano Fiore, ha deciso di fare sentire la sua voce, chiedendo all’amministrazione Barbano un intervento urgente per rivedere il nuovo capitolato in fase di approvazione. Le richieste sono chiare:

Ricalibrare la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e attività commerciali, riducendo la percentuale di costi a carico delle imprese. Razionalizzare il servizio di raccolta e smaltimento, ottimizzando l’allocazione del personale e riducendo gli sprechi. Bloccare eventuali aumenti delle tariffe, considerando che le imprese sono già sottoposte a una pressione fiscale elevata. Coinvolgere le categorie produttive nelle decisioni relative alla gestione dei rifiuti, garantendo trasparenza e dialogo costante.

L’Associazione sostiene che un sistema equo e sostenibile possa migliorare la competitività delle imprese e attrarre nuovi investimenti sul territorio, un obiettivo che appare quanto mai necessario per rilanciare l’economia di San Giovanni Rotondo. “La competitività delle nostre imprese e la capacità di attrarre investimenti dipendono da una riduzione strutturale della pressione fiscale“, sottolinea Fiore, che chiede all’amministrazione Barbano di trasformare questo nuovo capitolato in un’opportunità per risolvere le criticità che da anni affliggono il settore commerciale locale.

L’Associazione Commercianti non chiede solo una revisione delle tariffe, ma invita anche a pensare ad una gestione sostenibile e innovativa del servizio rifiuti, che possa rispondere alle esigenze di tutti i cittadini e le imprese, e allo stesso tempo promuovere lo sviluppo economico del territorio. Un servizio che possa essere al passo con le nuove esigenze ambientali, ma che non penalizzi ingiustamente chi, con il proprio lavoro, contribuisce in modo significativo alla vita economica della città.

Il prossimo passo, per l’Associazione, è che l’amministrazione comunale ascolti le voci delle categorie produttive, affinché il nuovo capitolato d’appalto possa rappresentare una vera opportunità di crescita e miglioramento per San Giovanni Rotondo.