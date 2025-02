Una straordinaria rimonta porta Jasmine Paolini e Sara Errani alla finale del WTA di Doha, dove le azzurre, ormai quasi eliminate, battono Andreeva-Shnaider con il punteggio di 4-6, 7-6 (2), 11-9 al super tie-break. La vittoria mette in luce il grande carattere delle due giocatrici, che, dopo essere state sotto 3-5 nel secondo set e aver perso il primo, riescono a salvarsi da due match point e a trionfare. Questo successo dà il via alla caccia al sesto trofeo in doppio in meno di un anno e mezzo.

Il Match: Difficoltà e Determinazione

Nel primo set, le russe Andreeva e Shnaider annullano due palle break nel primo game, ma subito dopo ottengono un break a zero, portandosi sul 3-0. Nonostante l’inseguimento delle azzurre, le russe riescono a chiudere il primo set sul 6-4, dominando gli scambi e approfittando di un errore di Paolini nell’ultimo game.

Nel secondo set, però, la partita cambia: le russe calano al servizio e subiscono un break subito, ma poi infilano quattro game consecutivi che mettono nuovamente le azzurre in difficoltà. Quando le russe servono per il match sul 5-3, un errore di Shnaider dà la possibilità a Paolini e Errani di rientrare in gioco. Si va al tie-break e, con Sara Errani che prende in mano il gioco, le azzurre riescono a vincere il secondo set e portare il match al super tie-break.

L’Epico Epilogo

Il super tie-break diventa un vero e proprio duello psicologico: dopo un errore di Paolini che concede due match point alle avversarie, sembra che il match sia ormai deciso. Ma è qui che Sara Errani si fa protagonista, con un passante magistrale e un errore forzato di Shnaider, che mette in difficoltà le russe, soprattutto nel gioco di volo. Sul 9-9, Errani domina a rete e chiude con una volée bassa di rovescio, dando il via alla serie di quattro punti consecutivi che sanciscono la vittoria e l’accesso alla finale.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport.