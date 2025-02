Il 13 febbraio 2025, con la Determinazione n. 262, il dirigente del Settore IV – Economico-Finanziario del Comune di Manfredonia, Dott.ssa Maricarmen Distante, ha ufficializzato la quantificazione degli incassi vincolati alla data del 1° gennaio 2025. Questa operazione è una parte fondamentale della gestione contabile e finanziaria dell’ente locale, determinando l’importo delle risorse che, per legge o per specifiche finalità, devono essere utilizzate per scopi determinati e non per spese generali.

Cosa sono gli incassi vincolati?

Gli incassi vincolati sono somme destinate ad essere utilizzate per scopi specifici, definiti dalla legge o da altre normative, e non possono essere liberamente disposti dall’amministrazione. Tali fondi sono suddivisi in categorie precise, tra cui quelli derivanti da mutui, trasferimenti da enti pubblici, e altre entrate con un vincolo di destinazione. Nel caso del Comune di Manfredonia, la Determinazione n. 262 stabilisce chiaramente l’importo delle risorse vincolate e garantisce che esse siano correttamente contabilizzate e gestite.

Le risorse e la loro destinazione

Secondo quanto stabilito nella determinazione, il saldo della cassa vincolata al 1° gennaio 2025 è stato quantificato in ben 39.391.248,08 euro, suddiviso come segue:

Mutui : 1.958.674,53 euro

: 1.958.674,53 euro Trasferimenti da enti del settore pubblico allargato : 4.328.582,97 euro Di cui: Trasferimenti Stato Corrente : 3.382.546,17 euro Trasferimenti Stato Capitale : 739.328,41 euro Trasferimento Corrente Regione : 2.730.607,93 euro Trasferimento Capitale Regione : 8.046.748,05 euro

: 4.328.582,97 euro Altre Entrate Vincolate per Legge : 23.097.600,02 euro Di cui: PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) : 2.867.600,63 euro Fondone (Fondo per gli Enti Locali) : 3.025.159,39 euro Fondo di Rotazione di SUI Art. 243/Bis : 12.312.000,00 euro

: 23.097.600,02 euro

Questa suddivisione evidenzia la varietà di fonti che alimentano i fondi vincolati, comprese risorse derivanti da mutui, trasferimenti statali e regionali, e finanziamenti europei come il PNRR.

L’Importanza di una corretta gestione

La quantificazione e gestione degli incassi vincolati è fondamentale per garantire la trasparenza e la correttezza delle finanze comunali. Come stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011, gli enti locali devono comunicare al proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla fine di ogni anno, e il dirigente finanziario deve determinare, con apposita determinazione, l’importo dei fondi vincolati alla data del 1° gennaio dell’anno successivo. Nel caso del Comune di Manfredonia, questa operazione è stata effettuata con attenzione ai dettagli e nel rispetto delle normative contabili e finanziarie.

La Deliberazione n. 31/2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha chiarito che il corretto utilizzo delle risorse vincolate è essenziale per il controllo delle finanze pubbliche. Gli enti locali devono operare con la massima attenzione nel rispettare i vincoli imposti, per evitare situazioni di criticità, come il ricorso eccessivo alle anticipazioni di tesoreria o l’utilizzo di fondi destinati a investimenti per coprire spese correnti.

Il ruolo della Corte dei Conti

La Corte dei Conti gioca un ruolo cruciale nel monitoraggio della gestione finanziaria degli enti locali, fornendo linee guida e indirizzi su come trattare le risorse vincolate. Con la deliberazione n. 17/2023, la Corte ha esteso le regole di gestione alle entrate vincolate per legge, specificando che le risorse derivanti da mutui, trasferimenti da enti pubblici e altre entrate con vincolo di destinazione devono essere gestite separatamente e con rigorosa aderenza alle finalità per cui sono state stanziate.

La determinazione adottata dal Comune di Manfredonia si inserisce in questo contesto, garantendo che le risorse vincolate siano utilizzate solo per le spese per le quali sono destinate, in modo da evitare problematiche di liquidità e garantire una gestione trasparente e corretta delle finanze pubbliche.

La verifica e il controllo

A ulteriore garanzia della regolarità dell’operazione, il responsabile del servizio ha fornito un parere favorevole alla regolarità tecnica del provvedimento, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000. Questo parere, rilasciato nell’ambito del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, assicura che l’operazione non comporti riflessi negativi sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, né impatti sul patrimonio comunale.

La Determinazione n. 262 è stata trasmessa al Tesoriere comunale e all’Organo di Revisione, in modo da garantirne il rispetto e il monitoraggio. Inoltre, il provvedimento non ha implicazioni rilevanti per l’amministrazione trasparente, come stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.