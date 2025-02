Questa sera, Roberto Benigni aprirà la quarta serata del Festival di Sanremo 2025 come annunciato da Carlo Conti. “Per me si realizza un sogno”, ha dichiarato Conti, sottolineando che Benigni sarà presente per salutare il pubblico con la sua tipica allegria e entusiasmo, annunciando inoltre un’importante comunicazione.

Una lunga carriera al Festival

Benigni ha partecipato a numerose edizioni del festival, lasciando sempre un segno indelebile con le sue performance. La sua prima apparizione risale al 1980, quando affiancò Claudio Cecchetto e Olimpia Carlisi nella conduzione, con il famoso bacio a Carlisi che divenne un simbolo dell’amore libero. Nel 2002, con Pippo Baudo, il suo monologo sul Giudizio Universale ottenne un enorme successo, conquistando ben 20 milioni di spettatori (70% di share). Un altro momento memorabile fu nel 2011, quando entrò sul palco su un cavallo bianco, creando un’entrata spettacolare. Nel 2020, Benigni recitò un ‘inno all’amore’ con l’esegesi del Cantico dei Cantici, un momento che rimase impresso nei cuori del pubblico. La sua ultima partecipazione risale al 2023, quando con Amadeus celebrò i 75 anni della Costituzione, un evento storico per il Festival.

Geppi Cucciari: “Porterò me stessa”

Confermata anche la presenza di Geppi Cucciari, co-conduttrice della terza serata. La Cucciari, con il suo consueto spirito ironico, ha scherzato sulla sua interazione con il pubblico e i colleghi, rispondendo a una domanda sulla politica con una battuta su Giorgia Meloni e Elodie. “Cercherò di portare me stessa”, ha dichiarato, sottolineando come la sua esperienza in Rai le abbia insegnato a entrare in nuovi mondi, pur mantenendo la sua personalità. Riguardo a Roberto Benigni, ha aggiunto: “Non mi paragono a lui, lui è un artista incredibile”.

Aspettative per il Festival

Il Festival di Sanremo 2025 continua a mantenere alti gli ascolti, con la terza serata seguita da 10,7 milioni di spettatori (59,8% di share), mentre la seconda serata ha registrato una media di 11,7 milioni. Gli ospiti di domani includeranno Alberto Angela e Vanessa Scalera, mentre il finale vedrà la partecipazione di Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan come co-conduttori, insieme a Edoardo Bove, Gabry Ponte e altri artisti. Il festival continua ad affermarsi come uno degli eventi televisivi più seguiti in Italia.

