Stop alla pesca del rossetto: 60 barche ferme a Manfredonia

La pesca del rossetto, una delle attività più caratteristiche del Golfo di Manfredonia, è stata bloccata dall’Unione Europea a causa del mancato rilascio del nulla osta necessario. Il provvedimento ha messo in crisi 60 imbarcazioni e oltre 200 pescatori, rimasti senza lavoro e senza risposte da Bruxelles.

Una specie pregiata e una tradizione a rischio

Conosciuto scientificamente come “Aphia minuta”, il rossetto è una specie ittica pregiata, apprezzata nei mercati dove può raggiungere il prezzo di 60 euro al chilo. Viene pescato esclusivamente nei mesi invernali, tra novembre e marzo, con la sciabica da natante, un metodo soggetto a rigide normative europee.

Differenze con il bianchetto e la disparità di trattamento

Spesso confuso con il bianchetto, che è invece l’avannotto delle sarde e la cui pesca è completamente vietata, il rossetto è una specie autonoma, ancora consentita ma regolamentata. Tuttavia, mentre in regioni come Liguria e Toscana la pesca è stata autorizzata, in Puglia è stata bloccata, scatenando la protesta dei pescatori.

L’appello di Anci AgroAlimentare

A intervenire sulla questione è stata Anci AgroAlimentare, che ha denunciato il blocco imposto dalla Direzione Generale Mare della Commissione Europea sul terzo rinnovo del piano di gestione per la campagna 2025-2027. Il presidente Gennaro Scognamiglio ha sottolineato come la pesca del rossetto sia stata svolta nel rispetto delle norme di sostenibilità ecologica, senza alcuna ripercussione sulla specie.

I pescatori chiedono risposte immediate e un intervento delle istituzioni per salvaguardare un’attività storica, che rappresenta una risorsa economica fondamentale per il territorio.

