Manfredonia. Un incidente stradale si è verificato poco fa al bivio di Siponto, lungo la strada che conduce a Zapponeta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente le ambulanze di Manfredonia 2, Zapponeta e Mattinata, che stanno soccorrendo le persone coinvolte. Inoltre, è presente sul posto anche l’elisoccorso per il trasporto d’urgenza dei feriti gravi.

I tre feriti, che sembrano essere in gravi condizioni, sono ancora sul posto e ricevendo le prime cure. Sul luogo sono presenti anche i Carabinieri per i rilievi e i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e liberare le persone rimaste intrappolate nei veicoli.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si consiglia prudenza nella zona, poiché le operazioni di soccorso e messa in sicurezza potrebbero proseguire per ancora del tempo.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.