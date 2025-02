A Manfredonia lo Shihan Antonino Certa del Daito-ryu Aikijujutsu

Grande successo per la seconda giornata dedicata alla conoscenza del Daito-ryu Aikijujutsu, svoltasi ieri sera presso il Centro Studi Discipline Orientali Manfredonia, all’interno della Palestra California Gym. Un evento di altissimo livello, che ha visto la partecipazione di numerosi praticanti e appassionati di arti marziali, desiderosi di approfondire una disciplina tanto affascinante quanto complessa.

L’iniziativa è stata fortemente voluta e organizzata dai DOCENTI Antonio Totaro e Luigi Carulli, con l’obiettivo di offrire un’opportunità unica per studiare e praticare il Daito-ryu Aikijujutsu sotto la guida di uno dei massimi esperti internazionali: lo Shihan Antonino Certa. Il maestro Certa vanta un percorso di formazione straordinario, avendo studiato questa antica arte marziale direttamente con i più importanti allievi anziani di Takeda Tokimune, tra cui Sano, Kato e Arisawa Shihan.

Un’arte marziale antica e prestigiosa

Il Daito-ryu Aikijujutsu è una disciplina tradizionale giapponese che affonda le sue radici nei segreti marziali tramandati dalla famiglia Takeda, e rappresenta una delle principali fonti da cui è nato l’Aikido moderno. Si caratterizza per l’uso sofisticato dell’aiki, ovvero la capacità di neutralizzare l’avversario senza l’uso della forza bruta, sfruttando il controllo dell’energia e il movimento strategico. Un’arte marziale che richiede anni di studio e pratica per essere compresa a fondo, e che grazie a eventi come questo può essere trasmessa alle nuove generazioni di praticanti.

Partecipanti e ospiti illustri

Alla due giorni di allenamenti e studio hanno preso parte numerosi maestri e istruttori,

Tra loro:

Maestro Renzo Castriotta, accompagnato dai suoi istruttori Antonio Piemontese e Salvatore Santoro

Un sentito ringraziamento va anche alla Palestra California Gym e ai suoi proprietari, Nico e Luigia, che hanno generosamente messo a disposizione la loro struttura, creando le condizioni ideali per ospitare un evento di questa portata.

Un’occasione di crescita e condivisione

L’evento ha rappresentato molto più di un semplice stage: è stato un momento di crescita personale e collettiva, di scambio culturale e di approfondimento di un’arte marziale che continua ad affascinare e a ispirare generazioni di praticanti. La possibilità di apprendere direttamente da un maestro come lo Shihan Antonino Certa ha reso l’esperienza ancora più preziosa, permettendo a tutti i partecipanti di affinare la propria tecnica e di comprendere meglio i principi del Daito-ryu Aikijujutsu.

L’auspicio è che eventi di questo calibro possano ripetersi in futuro, contribuendo alla diffusione e alla crescita delle discipline marziali tradizionali in Italia, e in particolare in Puglia, dove la passione per le arti marziali è sempre più viva.