Acqua alla Puglia? Fanelli: “Prima tuteliamo il Molise”

La questione dell’approvvigionamento idrico tra Molise e Puglia torna al centro del dibattito politico con le dichiarazioni della capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Molise, Micaela Fanelli. La consigliera ha chiesto al presidente della Regione, Francesco Roberti, di riferire con urgenza in aula in merito alle affermazioni rilasciate in un’intervista a un’emittente pugliese sulla realizzazione del bypass Occhito-Liscione.

Secondo Fanelli, il via libera espresso dal governatore contrasta con gli indirizzi adottati formalmente dal Consiglio regionale molisano, che avevano subordinato ogni decisione ad alcune condizioni ben precise. La consigliera, inoltre, pone l’accento sul mancato rispetto degli accordi da parte della Regione Puglia e sull’assenza di benefici concreti per il Molise nell’utilizzo dell’acqua del Lago di Occhito da parte della Capitanata.

“Prima di concedere ulteriore acqua alla Puglia, serve un riscontro sugli impegni pregressi mai mantenuti”, ha dichiarato Fanelli all’ANSA, ribadendo che il Consiglio regionale si era espresso all’unanimità in tal senso. L’esponente del Pd chiede dunque chiarezza sugli eventuali ristori e sulle opere compensative previste, oltre a una verifica delle possibilità di utilizzo dell’invaso per l’agricoltura e il turismo sportivo da parte delle comunità molisane.

Fanelli sottolinea la necessità di un approccio “solidaristico, ma realistico”, evidenziando che il principio di reciprocità tra le due regioni finora non si è concretizzato. “Il Molise ha già dimostrato il proprio spirito di solidarietà, ma non possiamo andare oltre senza garanzie concrete. Diciamo no al bypass e portiamo a casa prima di tutto ciò che ci spetta”, ha affermato.

La consigliera riconosce alcune affermazioni condivisibili nelle parole di Roberti, in particolare la necessità di un equilibrio tra cooperazione e tutela degli interessi regionali. Tuttavia, ritiene imprescindibile garantire che l’eventuale trasferimento di acqua in eccesso avvenga solo dopo la realizzazione di adeguate misure tecniche finanziate, che tutelino le famiglie molisane e gli agricoltori del territorio.

Infine, Fanelli auspica che il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, non voglia sottrarsi agli impegni assunti nel tempo e invita a fare chiarezza sugli accordi, affinché si possa valutare ogni decisione nell’interesse di entrambe le regioni.

Lo riporta l’Ansa.