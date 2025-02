BCC San Giovanni Rotondo investe sul territorio: inaugurata la nuova sede a San Marco in Lamis.

La banca continua il restyling delle sue filiali e annuncia nuove aperture, andando in controtendenza rispetto alla chiusura degli sportelli nelle aree provinciali.

La banca continua il restyling delle sue filiali e annuncia nuove aperture, andando in controtendenza rispetto alla chiusura degli sportelli nelle aree provinciali.

BCC San Giovanni Rotondo prosegue nella sua strategia di espansione e rinnovamento. Ieri sera è stata inaugurata la nuova sede di San Marco in Lamis, una delle filiali più storiche e rilevanti della provincia.

“La piazza di San Marco in Lamis è fondamentale per noi. È stato uno dei primi progetti di espansione della nostra banca, e il nostro impegno per il territorio continua senza sosta” – ha dichiarato Giuseppe Palladino, presidente di BCC San Giovanni Rotondo. “Prossima tappa il restyling della filiale di Manfredonia ed entro fine anno l’apertura di una nuova sede a Cerignola, oltre all’installazione di nuovi sportelli bancomat nei piccoli comuni dei Monti Dauni”.

Una scelta in controtendenza: investire sul contatto con i clienti

L’evento si è svolto in un clima di festa, alla presenza del Consiglio di Amministrazione della banca, dell’amministrazione comunale con il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, e di don Pierino Giacobbe, oltre a soci, clienti e dipendenti.

In un momento in cui molte banche stanno chiudendo le loro filiali nei piccoli centri, BCC San Giovanni Rotondo sceglie di fare il contrario, puntando sulla vicinanza ai cittadini. “Andiamo in controtendenza – ha sottolineato Luca Pin, direttore generale di BCC – perché noi siamo la banca del territorio e dobbiamo investire sul contatto fisico con i clienti, migliorando il dialogo e la qualità del servizio”.

Anche il sindaco Michele Merla ha espresso soddisfazione per la scelta della banca: “Meno male che c’è BCC San Giovanni Rotondo. In un periodo in cui in Puglia hanno chiuso oltre 150 sportelli bancari in un solo anno, avere una realtà che investe sul territorio è una vera fortuna per la nostra comunità”.

Espansione e innovazione: i prossimi passi di BCC San Giovanni Rotondo

L’apertura della nuova sede di San Marco in Lamis è solo una tappa di un più ampio progetto di sviluppo. Oltre al restyling delle filiali esistenti, la banca prevede l’espansione in nuovi territori, con particolare attenzione alle comunità meno servite dai grandi istituti bancari.

Con questa strategia, BCC San Giovanni Rotondo conferma il suo ruolo di riferimento per il territorio, puntando su un modello di banca che valorizza la relazione diretta con clienti e soci, in un’epoca in cui la digitalizzazione sta ridisegnando il mondo bancario.

https://www.sanmarconews.it/