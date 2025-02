Un grave atto intimidatorio ha colpito nella notte l’avvocato Antonio Maccarone, stimato professionista del Foro di Foggia.

Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere dinanzi al garage della sua abitazione a Carpino, provocando ingenti danni e destando profonda preoccupazione nella comunità forense e nella cittadinanza. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione e allarme per la sicurezza dei professionisti che operano nel settore della giustizia, evidenziando ancora una volta la necessità di azioni decise a tutela della legalità.

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, Gianluca Ursitti, ha espresso immediatamente vicinanza e solidarietà al collega Maccarone, condannando con fermezza il vile attentato:

“Desidero esprimere, a nome di tutta l’Avvocatura foggiana, la più sentita solidarietà all’avvocato Antonio Maccarone, vittima di un atto tanto spregevole quanto inquietante.

Ogni forma di intimidazione ai danni di un professionista del diritto rappresenta un attacco diretto alla giustizia e alla libertà della difesa, principi fondamentali del nostro ordinamento democratico.

Siamo certi che le autorità competenti, la magistratura e le forze dell’ordine faranno piena luce su quanto accaduto, individuando i responsabili e garantendo loro la giusta punizione.”

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia seguirà con attenzione gli sviluppi delle indagini e non esiterà a costituirsi parte civile nel procedimento penale, qualora emergano collegamenti con l’attività professionale dell’avvocato Maccarone. Questo episodio dimostra ancora una volta come l’Avvocatura sia spesso esposta a pressioni e minacce, specialmente in territori in cui il contrasto alla criminalità organizzata rappresenta una sfida quotidiana.

L’Ordine degli Avvocati di Foggia ribadisce il proprio impegno nella difesa della legalità e nella tutela dei propri iscritti, chiedendo alle istituzioni un rafforzamento delle misure di sicurezza a protezione degli avvocati, in particolare di coloro che operano in contesti delicati e ad alto rischio.

L’auspicio è che episodi del genere non si ripetano e che la giustizia possa rapidamente fare il suo corso, restituendo serenità al collega colpito e a tutta la comunità forense.