Il concorso straordinario per la Scuola secondaria, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr2), ha registrato in Puglia un’affluenza senza precedenti: quasi 19.000 candidature per soli 853 posti disponibili. Questo concorso mira all’assunzione di 19.032 insegnanti a livello nazionale, coprendo posizioni nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, sia per posti comuni che di sostegno.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha recentemente pubblicato il calendario ufficiale delle prove scritte, che si terranno entro la fine di febbraio. Per la scuola dell’infanzia e primaria, le prove sono programmate per il 19 febbraio 2025, mentre per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sia su posto comune che di sostegno, le date sono il 25, 26 e 27 febbraio 2025.

A livello nazionale, sono state presentate 239.100 domande: 36.772 per la scuola dell’infanzia e primaria e 202.328 per la scuola secondaria. I posti a bando sono 8.355 per l’infanzia e primaria (di cui 290 in Puglia) e 10.677 per la scuola secondaria (853 in Puglia). Circa un quarto dei posti disponibili è destinato al sostegno.

Analizzando le domande per la scuola secondaria, il Lazio e la Lombardia emergono come le regioni con il maggior numero di candidature: 5.788 nel Lazio e 5.114 in Lombardia. In Puglia, come menzionato, le domande per la scuola secondaria sono state 18.924, mentre per l’infanzia e primaria si contano 4.135 candidature. In Basilicata, le domande per la scuola secondaria sono state 2.340 e 613 per l’infanzia e primaria.

La prima prova scritta, di tipo “computer-based” e della durata di 100 minuti, consiste in cinquanta quesiti a risposta multipla. Questi mirano a valutare le competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico, didattico-metodologico, oltre che nella lingua inglese e nell’uso didattico delle tecnologie multimediali. In dettaglio, la prova comprende quaranta quesiti su conoscenze pedagogiche e didattiche, cinque sulla lingua inglese a livello B2 e cinque sulle competenze digitali applicate alla didattica. Ogni domanda presenta quattro opzioni di risposta, di cui solo una corretta, con l’ordine dei quesiti randomizzato per ciascun candidato.

La seconda prova è orale e consiste in un colloquio con la commissione: 30 minuti per la scuola dell’infanzia e 45 minuti per la scuola secondaria. Durante il colloquio, il candidato dovrà presentare una lezione simulata su un argomento estratto 24 ore prima e rispondere a quesiti specifici estratti all’inizio di ogni sessione d’esame, come dettagliato in un apposito allegato.

Questo concorso rappresenta un passo significativo nel rafforzamento del sistema educativo italiano, rispondendo alle esigenze di personale qualificato e offrendo nuove opportunità professionali nel settore dell’istruzione.

