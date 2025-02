Paura nella notte a Carpino, piccolo centro della provincia di Foggia, dove un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere davanti al garage di un noto avvocato del posto. L’esplosione, avvenuta in un’area residenziale, ha causato danni significativi alla saracinesca del box e a un’automobile parcheggiata al suo interno.

I primi soccorsi e i rilievi sul posto

L’allarme è scattato poco dopo l’esplosione, svegliando numerosi residenti della zona. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a verificare eventuali rischi di ulteriori crolli o incendi. Presenti anche i Carabinieri, ai quali spetterà il compito di ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili del gesto.

Indagini in corso: si segue la pista dell’intimidazione?

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per stabilire la dinamica dell’esplosione e le possibili motivazioni dietro l’attacco. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude quella di un atto intimidatorio nei confronti del professionista. L’avvocato, la cui identità non è stata ancora resa nota, potrebbe essere stato preso di mira per ragioni legate alla sua attività professionale. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze tra i residenti per cercare elementi utili all’indagine.

La reazione della comunità

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini di Carpino, già segnato in passato da episodi di criminalità. La notizia dell’esplosione si è rapidamente diffusa, alimentando un clima di apprensione e incertezza. Le istituzioni locali hanno espresso solidarietà all’avvocato coinvolto e condannato con fermezza l’accaduto.

Le parole delle istituzioni

Il sindaco di Carpino ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso vicinanza al professionista e alla sua famiglia, chiedendo alle autorità competenti di fare chiarezza nel più breve tempo possibile. “Si tratta di un episodio grave che non deve essere sottovalutato. La nostra comunità è stanca di dover affrontare episodi di questo tipo. È necessario un intervento deciso per garantire la sicurezza di tutti i cittadini”.

L’intervento delle forze dell’ordine

I Carabinieri hanno intensificato i controlli nella zona e stanno lavorando per individuare eventuali collegamenti tra questo episodio e altri atti simili avvenuti in passato nella provincia di Foggia. L’esplosione dell’ordigno rudimentale rappresenta un chiaro segnale d’allarme, e gli investigatori stanno cercando di capire se possa essere il risultato di una strategia intimidatoria più ampia.

