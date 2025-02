La cerimonia alla presenza del Cardinale Louis Antonio Tagle, dell’Arcivescovo e della Sindaca Aida Episcopo

In occasione dei 109 anni della permanenza di San Pio nella Parrocchia Sant’Anna, il parroco padre GianMaria Di Giorgio aveva realizzato un dono.

Per la prima volta a Foggia ed in particolare nella parrocchia di Sant’Anna, alla presenza di sua ecc. Mons. Giorgio Ferrettii, Arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, il 9 febbraio al parco dell’Iconavetere era arrivato il saio che padre Pio indossava nel momento in cui riceveva l’impressione delle stimmate quel lontano 20 settembre 1918.

Oggi l’abito delle stimmate arriva presso il Convento dell’Immacolata, con la presenza dei Gruppi di preghiera di Padre Pio dell’Arcidiocesi e della Famiglia Francescana Secolare di Foggia: alle 11 è stata celebrata una messa presieduta da sua Emin. Cardinale Louis Antonio Tagle, pro-prefetto del dicastero per l’evangelizzazione.

Il saio sarà esposto fino a lunedì 24, giorno in cui è prevista la partenza per San Giovanni Rotondo.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it

