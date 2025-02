Giovane foggiano fermato a Melfi: auto rubata e strumenti per colpi agli sportelli ATM

Nei giorni scorsi, un equipaggio del Distaccamento di Polizia Stradale di Melfi ha effettuato un controllo su un’Alfa Romeo Mito bianca, priva di targhe, che percorreva la Strada Statale 658 in direzione Melfi, all’altezza dell’uscita Rionero in Vulture. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti strumenti di effrazione, una mazza, torce frontali, petardi di grosse dimensioni, micce e manufatti metallici noti come “marmotte”, utilizzati per far esplodere sportelli ATM. Sono stati trovati anche chiodi artigianali a più punte, spesso impiegati per ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell’ordine.

Il conducente, un 21enne di origini sudamericane residente in provincia di Foggia e senza precedenti penali, è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per possesso di materiale atto allo scasso e ricettazione dell’auto, presumibilmente rubata. Sono in corso ulteriori indagini per verificare se il veicolo sia stato utilizzato in precedenti assalti a sportelli ATM e per accertare la fondatezza delle accuse nei confronti del giovane, la cui innocenza è presunta fino a sentenza definitiva di condanna.

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso gli assalti ai bancomat nella regione. Nel dicembre 2024, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno arrestato otto individui accusati di associazione per delinquere finalizzata a furti aggravati con l’uso di esplosivi, operanti anche in provincia di Potenza.

Inoltre, nel marzo 2024, a seguito di numerosi attacchi a sportelli ATM, la Prefettura di Potenza ha disposto misure preventive, tra cui la disattivazione notturna degli sportelli dalle 23:30 alle 6:30 e l’installazione di paratie metalliche interne per impedire l’inserimento di esplosivi.

Le forze dell’ordine continuano a monitorare attentamente il fenomeno, adottando misure preventive e repressive per contrastare efficacemente queste attività criminali che minano la sicurezza del territorio e dei cittadini.