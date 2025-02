Manfredonia – Le condizioni dei tre feriti coinvolti nell’incidente avvenuto ieri al bivio di Siponto non destano particolari preoccupazioni. I pazienti sono vigili e coscienti: uno di loro ha riportato un trauma cranico, mentre un altro ha subito la frattura del femore. Attualmente, sono sotto osservazione medica per monitorare l’evoluzione delle loro condizioni, ma non si teme per la loro vita. I medici stanno valutando eventuali interventi chirurgici necessari per favorire una pronta guarigione.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada che conduce a Zapponeta, coinvolgendo più veicoli.

Le ambulanze di Manfredonia 2, Zapponeta e Mattinata sono giunte tempestivamente sul posto per fornire assistenza immediata, mentre l’elisoccorso è stato attivato per il trasferimento urgente dei feriti più gravi. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per stabilire la dinamica dell’accaduto, mentre i Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e liberare le persone rimaste intrappolate nei mezzi incidentati.

Le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità hanno richiesto diverse ore, causando inevitabili rallentamenti alla circolazione. Le autorità raccomandano agli automobilisti di procedere con prudenza in quel tratto di strada, poiché le indagini sono ancora in corso e potrebbero essere necessarie ulteriori verifiche tecniche.

Al momento, le cause precise dell’incidente non sono state ancora determinate con certezza. Tra le ipotesi considerate vi sono un possibile sorpasso azzardato o condizioni stradali sfavorevoli. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le tracce lasciate dai veicoli coinvolti per comprendere meglio le dinamiche dello scontro.