Proteste dei pescatori di Manfredonia: il blocco della pesca del rossetto sconvolge la categoria

La categoria dei pescatori di Manfredonia è in fermento a causa di una decisione dell’Unione Europea che ha bloccato la pesca del rossetto per il biennio 2025-2027, a seguito del mancato rilascio del nulla osta necessario. Questo provvedimento ha suscitato un forte dissenso tra i membri della marineria sipontina, oltre 200 pescatori a bordo di 60 pescherecci rischiano di rimanere senza occupazione.

A complicare ulteriormente la situazione, oltre al divieto della pesca del bianchetto, una specie protetta dall’Unione Europea, arriva ora quello del rossetto, ma con una limitazione geografica: il divieto riguarderà solo la Puglia, mentre per la Liguria e la Toscana è arrivata l’autorizzazione. Tale disparità ha scatenato la protesta dei pescatori di queste ultime regioni.

Oggi, presso la sede della Lega Navale di Manfredonia, si è tenuta una tavola rotonda organizzata dall’associazione Armatori di Manfredonia per discutere sul mancato rilascio dell’autorizzazione per la pesca del rossetto e le possibili azioni da intraprendere. Al tavolo erano presenti il presidente Nunzio Stoppiello e il vice presidente Domenico Carpano dell’associazione, la senatrice Anna Maria Fallucchi, Daniela Borrelli di Coldiretti Nazionale, Pietro Schiavonetti di Coldiretti Pesca Puglia, e una decina di armatori, rappresentanti della pesca piccola e grande.

La decisione dell’Unione Europea di bloccare la pesca del rossetto in Puglia si basa sul presunto mancato rispetto delle normative che regolano questo tipo di attività. Infatti, lo scorso anno i pescatori di Manfredonia avrebbero violato le prescrizioni riguardanti l’utilizzo di reti specifiche, le distanze dalla costa e i quantitativi di pesce da prelevare. Tuttavia, il vice presidente Domenico Carpano ha riconosciuto che ci sono state violazioni, ammettendo che più imbarcazioni hanno praticato la pesca rispetto a quelle autorizzate, ma ha anche sottolineato che i dati rivelano che la pesca non ha avuto impatti significativi sull’ambiente marino. Quest’anno, infatti, il mare è ricco di rossetto che, se non pescato, si trasformerà in alaccio, una specie dal valore commerciale nullo, a differenza del rossetto che può arrivare a valere fino a 60 euro al chilogrammo.

Carpano ha precisato che l’associazione è disponibile a trovare soluzioni tecnico-scientifiche con l’Unione Europea, ma esclude la possibilità di utilizzare la pesca a cianciola, proponendo invece la pesca pelagica o con la rete volante che non tocchi i fondali marini.

Infine, Carpano ha dichiarato: “Siamo 150 pescherecci, che lavorano nel Golfo di Manfredonia, dedicandosi alla pesca di bianchetto e rossetto. Abbiamo rinunciato anche al cavallaggio dei motori marini e oggi ci ritroviamo senza la possibilità di pescare né bianchetto né rossetto, con gravi conseguenze per il nostro reddito”. L’auspicio è che venga trovata una soluzione che consenta ai pescatori di continuare a lavorare e a garantire il diritto al lavoro per sé e per le proprie famiglie, un diritto costituzionalmente garantito.

Lo riporta IlSipontino.net.