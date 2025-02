Quitadamo: "Manfredonia promuove la cultura della legalità: al via un programma per giovani e cittadini"

Un impegno concreto per promuovere la cultura della legalità

Grazie a un finanziamento di 15.260,91 euro, assegnato dal Ministero dell’Interno, dell’Istruzione e dell’Economia con decreto del 5 agosto 2024, il Comune avvierà un programma di attività rivolto in particolare ad adolescenti e giovani. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza civica, la responsabilità sociale e il senso di comunità, coinvolgendo scuole, istituzioni locali e il terzo settore in una rete educativa sinergica.

L’adesione del Comune di Manfredonia all’associazione “Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”, formalizzata con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 27 agosto 2024, conferma la volontà dell’Amministrazione di mettere al centro della propria azione il contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione.

Sin dall’inizio abbiamo creduto nell’importanza di aderire ad Avviso Pubblico, un’associazione che non è una realtà qualsiasi, ma un punto di riferimento fondamentale per la formazione alla legalità. Con Giulia Migneco, responsabile nazionale della comunicazione di Avviso Pubblico, che abbiamo avuto il piacere di conoscere in occasione di un incontro sul tema del gioco d’azzardo, manteniamo un dialogo costante per costruire percorsi formativi rivolti a giovani, amministratori e cittadini.

Anche il Procuratore Ludovico Vaccaro ha sottolineato l’importanza della formazione e dell’educazione alla legalità. Non bastano le forze dell’ordine e la magistratura per contrastare la criminalità e l’azione delle mafie: è necessario un lavoro culturale e sociale profondo.

Per questo, su incarico del Sindaco, sto seguendo il percorso con Avviso Pubblico e lavorando per l’istituzione dell’Osservatorio Comunale Permanente per la Legalità. Questo organismo avrà una duplice funzione: supportare l’amministrazione e coinvolgere cittadini e cittadine in un percorso di conoscenza e consapevolezza. Solo attraverso la partecipazione attiva della comunità si può contrastare efficacemente la cultura mafiosa.

Cultura della legalità vs cultura mafiosa

Michelina Quitadamo

Consigliera comunale, capogruppo di Molo21