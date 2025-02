La quarta serata della 75ª edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Giorgia, che ha duettato con Annalisa sulle note di Skyfall. I 29 artisti in gara si sono esibiti in coppia o al fianco di ospiti nazionali e internazionali, regalando al pubblico momenti di grande spettacolo. La serata cover è stata giudicata dal televoto e dalle tre giurie, mentre Carlo Conti è stato affiancato dai co-conduttori Geppi Cucciari e Mahmood.

Fedez e Masini, una versione intensa di “Bella Stronza”

Uno dei momenti più attesi e discussi della serata è stato l’esibizione di Fedez con Marco Masini, che hanno reinterpretato Bella Stronza, brano iconico degli anni ‘90. La performance ha suscitato grande emozione, soprattutto per il significato personale che Fedez ha voluto darle. Il rapper ha infatti adattato il testo per rivolgere un messaggio diretto ad Angelica Montini, in quello che sembra un ultimo, disperato tentativo di riconquistarla.

“Baciarsi e dirsi ti amo sì, ma farlo di nascosto. Grazie a me ora confondi lo schifo con l’amore, chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole. Ti penso e non mi sembra vero, non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero.”

Durante l’esibizione, Fedez è apparso visibilmente commosso, lasciando trasparire tutto il peso emotivo del momento. L’incontro tra la carica espressiva di Masini e l’intensità interpretativa del rapper ha dato nuova vita alla canzone, mantenendo intatta la sua potenza emotiva.

Lo riporta FanPage.