Taranto, bimba di tre anni muore in ospedale: la Procura apre un’indagine e sequestra la cartella clinica

La Procura di Taranto ha aperto un’indagine sulla morte di una bambina di tre anni, deceduta il 12 febbraio scorso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il pubblico ministero Francesco Ciardo sta valutando se disporre l’autopsia sul corpo della piccola per accertare eventuali responsabilità mediche e verificare se le cure somministrate siano state adeguate o se vi siano stati ritardi o negligenze nel trattamento.

L’indagine, al momento senza indagati, rappresenta un atto dovuto per chiarire se siano stati seguiti i protocolli sanitari e se le condizioni della bambina siano state gestite correttamente dal personale medico. La Squadra Mobile della Questura di Taranto, sotto il coordinamento del vicequestore Luigi Vessio, ha già proceduto al sequestro della cartella clinica e di tutta la documentazione sanitaria relativa al ricovero della piccola, con l’obiettivo di ricostruire l’evoluzione del quadro clinico e le cure prestate.

Il ricovero e il peggioramento delle condizioni

Secondo le prime informazioni emerse, la bambina era stata portata al pronto soccorso dell’ospedale il 27 gennaio a causa di un’infiammazione alle tonsille. Inizialmente, il quadro clinico non sembrava destare particolare preoccupazione, ma con il passare dei giorni le sue condizioni sarebbero peggiorate in modo repentino e inspiegabile.

Durante la degenza, la situazione sarebbe precipitata fino alla tragica mattina del 12 febbraio, quando la piccola è stata colpita da un arresto cardiaco. Nonostante i tentativi dei medici di rianimarla, per lei non c’è stato nulla da fare.

Ora spetta agli inquirenti chiarire le cause di questo improvviso aggravamento e verificare se vi siano stati errori nella gestione clinica della paziente. I genitori della bambina, sconvolti dalla perdita, hanno chiesto risposte sulla dinamica della tragedia e sulla correttezza delle cure ricevute in ospedale.

Le indagini e le prossime mosse della Procura

Gli investigatori analizzeranno nei dettagli la cartella clinica, valutando se i farmaci e i trattamenti prescritti siano stati adeguati e se siano stati rispettati i tempi di intervento in caso di emergenza. La Procura potrebbe anche decidere di nominare una commissione di esperti per una perizia medica finalizzata a stabilire le eventuali cause di responsabilità.

Al momento, il pubblico ministero non ha ancora iscritto nessuno nel registro degli indagati, ma l’esito degli accertamenti potrebbe portare a sviluppi significativi nel corso dell’inchiesta.

Nel frattempo, il dolore per la perdita della piccola ha scosso l’intera comunità tarantina. L’ospedale Santissima Annunziata si trova ora sotto i riflettori e dovrà chiarire se l’assistenza prestata alla bambina sia stata adeguata o se vi siano state carenze nella gestione del caso.

La famiglia attende risposte e si affida alla giustizia per far luce su una tragedia che ha lasciato sgomenti amici, parenti e conoscenti. Nelle prossime settimane, l’autopsia e le analisi della documentazione medica potrebbero fornire elementi determinanti per chiarire i contorni di una vicenda ancora piena di interrogativi.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it