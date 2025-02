Nell’aula della Corte d’Assise del Tribunale di Trani ha testimoniato l’uomo che aveva una relazione con Vincenza Angrisano, la 42enne uccisa dal marito Luigi Leonetti il 28 novembre 2023 ad Andria, davanti ai due figli minori. Dopo essere stato irreperibile per due volte, il testimone è stato accompagnato dai carabinieri della stazione di Battipaglia, in provincia di Salerno, dove risulta residente nella casa comunale in quanto senza fissa dimora. Il suo nominativo era stato rintracciato tramite il numero di cellulare riportato nel verbale di sommarie informazioni rilasciato agli investigatori subito dopo l’omicidio.

L’uomo ha confermato di aver avuto una relazione con la vittima, iniziata nel luglio del 2023, e di averla conosciuta sui social anni prima. Ha raccontato che Vincenza lo raggiungeva un paio di volte al mese e che era lei a pagargli i biglietti del pullman per incontrarsi tra Barletta e Andria. Inoltre, ha dichiarato di essere a conoscenza del rapporto conflittuale tra la donna e il marito, caratterizzato da continue tensioni e litigi.

L’omicidio e le accuse contro Leonetti

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 28 novembre 2023, Leonetti uccise la moglie utilizzando un coltello da cucina al culmine di un acceso litigio. L’omicidio avvenne nell’abitazione della coppia, nella periferia di Andria, alla presenza dei due figli minori. Leonetti, arrestato subito dopo il delitto, confessò agli investigatori, sostenendo di aver perso il controllo dopo aver scoperto la relazione extraconiugale della moglie e la sua intenzione di lasciarlo definitivamente.

La Procura contesta all’uomo il reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dall’aver commesso il delitto nei confronti del coniuge e alla presenza dei figli minori. A queste accuse si aggiungono quelle di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Secondo gli inquirenti, l’omicidio sarebbe stato il tragico epilogo di un contesto di violenze domestiche e soprusi che la donna subiva da tempo.

Le indagini hanno ricostruito il quadro di un matrimonio segnato da episodi di aggressività e gelosia morbosa da parte di Leonetti. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e intercettazioni che descrivono una situazione familiare difficile, con la vittima che da tempo cercava di liberarsi da un rapporto opprimente.

Lo riporta norbaonline.net