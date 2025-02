La partita tra Avellino e Crotone rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, desiderose di recuperare terreno dopo un inizio di campionato altalenante.

Una vittoria per l’Avellino significherebbe avvicinarsi alla vetta e ridurre il distacco dall’Audace Cerignola, attuale capolista. D’altro canto, il Crotone, guidato da mister Longo, punta a rientrare nella lotta per il primo posto, attualmente distante otto punti.

Avellino

Dopo la sconfitta contro il Foggia, l’allenatore Biancolino, squalificato per questa partita, sarà sostituito in panchina dal vice Riccio. La squadra dovrebbe schierarsi con un 4-3-1-2, affidandosi in attacco alla coppia formata da Patierno e Lescano, supportati sulla trequarti da Panico. A centrocampo, il trio composto da De Cristofaro, Palmiero e Sounas avrà il compito di gestire il gioco e fornire supporto sia alla difesa che all’attacco. La linea difensiva vedrà Todisco e Cagnano come terzini, con Rigione ed Enrici al centro, mentre Iannarilli sarà confermato tra i pali.

Crotone

Il tecnico Longo dovrebbe optare per il consueto 4-2-3-1, con Gomez come punta centrale. Alle sue spalle, il trio offensivo sarà composto da Tumminello, Vitale e Oviszach, pronti a creare occasioni e supportare l’attacco. In mediana, Gallo e Vinicius avranno il compito di interrompere le azioni avversarie e impostare il gioco. La difesa a quattro vedrà Guerini e Giron sulle fasce, con Cargnelutti e Di Pasquale come centrali. Il portiere Sassi difenderà la porta dei rossoblù.

Probabili formazioni

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Todisco, Rigione, Enrici, Cagnano; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Panico; Patierno, Lescano. Allenatore: Riccio (Biancolino squalificato).

Crotone (4-2-3-1): Sassi; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Vinicius; Vitale, Tumminello, Oviszach; Gomez. Allenatore: Longo.

Questa sfida rappresenta un banco di prova significativo per entrambe le compagini. L’Avellino cercherà di sfruttare il fattore campo per ritrovare la vittoria e rilanciarsi in classifica, mentre il Crotone punta a confermare le proprie ambizioni di vertice. La partita promette spettacolo e potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del campionato di entrambe le squadre.

