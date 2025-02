Il Cerignola ha consolidato la sua posizione di leader nel campionato di Serie C, aumentando il distacco a cinque punti su Avellino e Monopoli, e a sette sul Benevento. La squadra ha ottenuto una vittoria schiacciante per 5-1 contro la Turris, in crisi e penultima in classifica. I marcatori del match sono stati Salvemini, autore di una doppietta, D’Andrea, Ismail e Santarcangelo.

Il Monopoli, dopo aver raggiunto la vetta della classifica, ha subito una sconfitta casalinga contro il Catania e, in questo turno, ha pareggiato in extremis contro l’Altamura. I murgiani sono passati in vantaggio alla fine del primo tempo con un gol di Rolando, ma il Monopoli ha trovato il pareggio al 93° minuto grazie a un rigore trasformato da Grandolfo.

Nel match di mezzogiorno, il Potenza ha pareggiato 1-1 in casa contro la Juventus Next Generation. Tutto si è deciso negli ultimi dieci minuti: Schimmenti ha portato in vantaggio il Potenza, ma i bianconeri hanno risposto con un gol di Afena.

Questi risultati rafforzano la posizione del Cerignola in testa alla classifica e aumentano le loro possibilità di promozione diretta in Serie B.

