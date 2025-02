Doppio colpo salvezza: Manfredonia e Active Network trionfano in trasferta - fonte image came treviso

La diciottesima giornata della Serie A di futsal regala emozioni e risultati pesanti in ottica permanenza nella massima serie. Il Vitulano Drugstore Manfredonia, in grande difficoltà fino a questo momento, riaccende le speranze di salvezza con un successo sorprendente ma meritato sul campo della Came Treviso.

Una vittoria cruciale per i sipontini, che si impongono per 4-3 trascinati da Canal, autore del gol decisivo a 1’29’’ dal termine.

Un colpo importante, soprattutto considerando che la Came, solo poche giornate fa, aveva fermato i campioni d’Italia del Meta Catania e rimontato tre reti all’Active Network.

Anche l’Active Network centra un successo fondamentale nella lotta per non retrocedere, imponendosi 3-1 sul Pirossigeno Cosenza in uno scontro diretto. La gara si decide nella ripresa grazie alle reti di Cesaroni e Curri, che consegnano tre punti d’oro alla formazione viterbese guidata da Monsignori.

Serie A – 18ª giornata

🗓 Sabato 15 febbraio – Ore 17

Came Treviso – Vitulano Drugstore Manfredonia 3-4

Pirossigeno Cosenza – Active Network 1-3

📌 Fonte: Ufficio Stampa Divisione C5