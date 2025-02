“Nonostante le dichiarazioni dell’AIGA e la protesta dei professionisti locali, l’amministrazione comunale di Foggia ha proseguito nell’intento illegittimo e discriminatorio, ignorando la professionalità e le competenze dei legali pugliesi per affidare l’incarico di verifica sui bilanci AMIU all’avv. Antonino Ilacqua (con studio in Roma) noto anche per le collaborazioni con esponenti nazionali della sinistra italiana” – dichiarano il Commissario Cittadino della Lega Vincenzo Paglia e il Commissario Provinciale e Consigliere Regionale della Lega Joseph Splendido, entrambi legali.

“Ancora una volta – proseguono – si assiste a una scelta che sa di spartizione politica più che di tutela degli interessi pubblici. L’incarico, del valore di 47mila e 850 euro IVA inclusa, rappresenta un evidente segnale di continuità con le logiche che hanno caratterizzato il recente passato amministrativo della città. La tanto sbandierata imparzialità e l’autonomia dell’azione amministrativa si sgretolano di fronte a decisioni che sembrano rispondere più a equilibri politici che a criteri di competenza e trasparenza”.

I due esponenti della Lega denunciano l’esclusione dei professionisti locali da un incarico di grande rilevanza per la città.

“Questa ennesima ingiustizia conferma il modus operandi di un’amministrazione che continua a penalizzare i validi, competenti ed imparziali professionisti foggiani, preferendo scelte calate dall’alto. Il rischio è che questa operazione vanifichi ogni tentativo di far emergere le reali criticità nella gestione di AMIU” – aggiungono Paglia e Splendido. La delibera n. 14 emessa dall’amministrazione comunale grida vendetta anche laddove rappresenta che a Foggia non ci sono esperti legali in materia di verifiche finanziarie e che occorre scegliere professionisti estranei all’ambito regionale! “La città di Foggia merita scelte trasparenti e coraggiose, non la solita politica di facciata che premia i soliti noti a discapito della comunità. Continueremo a vigilare affinché gli interessi dei cittadini vengano realmente tutelati”, concludono.