Juventus-Inter 1-0: Conceição decisivo, bianconeri esultano

La Juventus si prende il derby d’Italia con una vittoria di misura sull’Inter grazie a un gol di Francisco Conceição nel finale. L’Allianz Stadium esplode di gioia per un successo che rilancia le ambizioni bianconere in chiave Champions League e ferma la corsa dei nerazzurri, che falliscono l’aggancio al Napoli in vetta alla classifica. Una partita intensa e combattuta, in cui la squadra di Thiago Motta ha saputo soffrire nel primo tempo per poi colpire con cinismo nella ripresa.

Primo tempo: un’Inter aggressiva, palo di Dumfries

L’Inter parte forte e prende subito il comando del gioco, facendo valere la propria superiorità fisica e il dinamismo sulle corsie laterali. I nerazzurri sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Dumfries che si stampa sul palo, mentre Taremi prova a sorprendere Di Gregorio con una spettacolare rovesciata, ma il portiere bianconero si supera con una parata prodigiosa. La Juventus fatica a uscire dalla pressione e si affida alle iniziative individuali di Nico Gonzalez e Conceição, ma Sommer si fa trovare pronto.

Ripresa: la Juve cresce, Conceição colpisce

Nel secondo tempo la Juventus cambia marcia, sfruttando il calo di intensità dell’Inter. Cambiaso entra per arginare Dumfries, mentre Inzaghi prova a dare nuova linfa alla sua squadra con un triplo cambio: dentro Zalewski, Carlos Augusto e Thuram. I bianconeri guadagnano metri e fiducia, fino all’episodio chiave al 74’: Kolo Muani vince un duello in area e serve un assist perfetto per Conceição, che con un preciso sinistro fulmina Sommer e porta in vantaggio la Juventus.

L’1-0 esalta i padroni di casa, che sfiorano il raddoppio con Koopmeiners. Inzaghi tenta il tutto per tutto inserendo Correa, mentre Thiago Motta gioca d’astuzia, inserendo Locatelli per dare maggiore equilibrio alla squadra e Yildiz per mantenere freschezza in attacco.

Finale: la Juventus resiste, l’Inter delusa

Nel finale l’Inter prova a reagire con un forcing disperato, ma la difesa bianconera regge l’urto e porta a casa tre punti fondamentali. La vittoria consente alla Juventus di agganciare la Lazio al quarto posto e di presentarsi con grande fiducia alla decisiva sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven. Per l’Inter, invece, una serata amara: dopo un primo tempo promettente, la squadra di Inzaghi cala alla distanza e fallisce l’occasione di superare il Napoli in testa alla classifica.

Thiago Motta si gode il successo e il momento positivo della sua squadra, mentre l’Inter dovrà ritrovare energie e brillantezza per riprendere la corsa in campionato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.