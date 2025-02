Lucio Corsi, la rockstar dal candore disarmante, conquista il pubblico con la sua musica e il suo stile unico. Il cantautore toscano, fino a poco tempo fa noto solo nell’ambiente indie, ha chiuso al secondo posto il Festival di Sanremo 2025 con “Volevo essere un duro”, sfiorando la vittoria di Olly. Un traguardo che sancisce il passaggio da artista di nicchia a fenomeno nazionale.

Classe 1993, nato a Grosseto e cresciuto a Val di Campo di Vetulonia, Corsi si innamora della musica da bambino guardando “The Blues Brothers”. Dopo la maturità scientifica, si trasferisce a Milano per inseguire il sogno di diventare musicista. La sua carriera inizia nel circuito indipendente, dove si fa notare grazie a uno stile che fonde rock d’autore e sonorità folk, impreziosite da atmosfere surreali. Pubblica due EP e tre album: “Bestiario Musicale” (2017), concept album sugli animali della sua terra, “Cosa faremo da grandi?” (2020) e “La Gente Che Sogna” (2023). Un percorso che lo porta a conquistare una nicchia di appassionati fedeli.

Corsi è un menestrello contemporaneo, influenzato dal glam rock anni ’70 e dai cantautori più obliqui della tradizione italiana, da Ivan Graziani a Franco Battiato. La sua scrittura unisce poesia e leggerezza, con testi che raccontano storie semplici ma profondamente evocative. La sua prima apparizione davanti al grande pubblico avviene nella serie “Vita da Carlo”, dove interpreta sé stesso: un giovane artista che conquista Verdone e viene inserito nel cast del Festival di Sanremo. Da lì, il passo verso il vero palco dell’Ariston è breve.

Con “Volevo essere un duro”, una ballata morbida dal sapore anni ’70, Corsi arriva dritto al cuore del pubblico sanremese. Il brano, stilisticamente affine a “Sei tu il mattino”, è un perfetto biglietto da visita per chi non lo conosceva ancora. Il suo stile non è mai sguaiato, anche quando emergono venature rock più graffianti. Ma a conquistare il pubblico è anche la sua autenticità: senza pose o artifici, Lucio Corsi si presenta per quello che è. Per questo ha scelto di tenere la sua conferenza stampa pre-festival in una storica trattoria milanese, sua seconda casa, accanto a uno degli avventori abituali del locale.

La sua band è composta dagli amici di sempre, gli stessi con cui ha iniziato a suonare ai tempi del liceo. Tra loro, il chitarrista Tommaso Ottomano, co-autore di “Volevo essere un duro”. Anche il suo look racconta questa spontaneità: la prima sera si è presentato con trucco bianco sul viso e una maglia con spalline imbottite con sacchetti di patatine, mentre nella seconda serata ha optato per una tuta da lavoro e una maglietta dei Looney Tunes, tutto rigorosamente preso dal suo guardaroba personale, senza stylist.

L’infanzia è il tema centrale del suo nuovo album, “Volevo essere un duro”, in uscita il 21 marzo. “È un disco che parla di infanzia, amicizia e amore”, racconta Corsi. “Un album di fantasia con i piedi per terra. Ho cercato il sogno non fuggendo nel cielo, ma strisciando sui marciapiedi, passando sotto i tavoli da pranzo o nascondendomi negli armadi. Racconta ricordi personali mescolati a storie di altri, tra personaggi come Rocco il bullo della scuola media, il Re del rave e Francis Delacroix, mio grande amico (forse immaginario, ma non importa)”.

Dopo Sanremo, Corsi partirà per un tour nei club ad aprile. La sua popolarità è in crescita, ma resta fedele alle sue radici: in ogni momento libero, tornerà nella sua trattoria preferita con gli amici di sempre, senza cedere a compromessi. Lucio Corsi è così: un artista puro, che ha conquistato il pubblico con la sua musica e il suo candore.

