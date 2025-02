Manfredonia beffato dalla terna arbitrale: gol convalidato e poi annullato senza spiegazioni

Un episodio destinato a far discutere quello andato in scena oggi allo Stadio Miramare, dove il Manfredonia Calcio 1932 ha affrontato la Virtus Francavilla in un vero e proprio scontro salvezza. La partita si è conclusa con una sconfitta per i padroni di casa (0-1), ma più del risultato a pesare è stata una decisione arbitrale a dir poco controversa, che ha lasciato sgomento il pubblico e gli addetti ai lavori.

L’episodio incriminato si è verificato nel primo tempo, quando il Manfredonia ha trovato il gol del vantaggio. L’arbitro, dopo essersi consultato con il guardalinee, ha convalidato la rete tra l’esultanza della squadra e dei tifosi. Ma ecco il colpo di scena: dopo tre minuti di proteste da parte degli ospiti, la terna arbitrale ha incredibilmente cambiato idea, annullando il gol senza una spiegazione chiara. Un’inversione di marcia inspiegabile, che ha inevitabilmente innervosito il Manfredonia e compromesso l’andamento della gara.

Come spesso accade nel calcio, la beffa è stata doppia. Poco dopo l’episodio contestato, è arrivato il gol della Virtus Francavilla, segnato dall’ex di turno, Tedesco, che ha punito i suoi vecchi compagni e regalato i tre punti alla squadra ospite.

Gli interrogativi restano: perché un gol inizialmente ritenuto regolare è stato annullato così tardivamente? Quale sarebbe stata la motivazione reale della decisione? La mancanza di chiarezza e di uniformità nelle scelte arbitrali non fa altro che alimentare polemiche e dubbi sulla gestione del gioco.

Una sconfitta pesante per il Manfredonia, che vede sfumare punti preziosi in una gara chiave per la corsa salvezza. Ma più che il risultato, resta l’amarezza per un episodio che ha cambiato il volto del match e che, ancora una volta, mette sotto accusa la direzione arbitrale. Fonte: tuttocampo.it

Risultati della 24ª giornata:

Casarano – Matera 5-0

1′ Cajazzo (C)

23′ Ferrara (C)

48′ Malcore (C)

57′ rig. Loiodice (C)

82′ Cajazzo (C)

Costa D’Amalfi – Brindisi 2-2

13′ Citro (B)

55′ Hernaiz (B)

62′ Mbakogu (C)

85′ rig. Cappiello (C)

Gravina – Nocerina 1-1

84′ Vono (N)

90′ Stauciuc (G)

Ischia – Ugento 3-0

14′ Piszczek (I)

38′ Talamo (I)

45+1′ Piszczek (I)

Palmese – Virtus Francavilla 1-0

25′ rig. Santarpia (P)

Fidelis Andria – Nardò 1-0

68′ Fantacci (F)

Manfredonia – Francavilla 0-1

82′ Tedesco (F)

Real Acerrana – Angri 1-3

38′ Casalongue (A)

45′ Krunic (A)

56′ Samb (R)

30′ Krunic (A)

Martina – Città di Fasano 1-0

70′ Mastrovito (M)

Classifica aggiornata:

Casarano 53 punti

Nocerina 49

Martina 49

Fidelis Andria 49

Matera 36

Nardò 36

Virtus Francavilla 35

Palmese 32

Ischia 31

Città di Fasano 30

Gravina 30

Real Acerrana 30

Francavilla 25

Ugento 23

Manfredonia 19

Angri 18

Costa D’Amalfi 15

Brindisi 11 (-12 punti)

La prossima giornata promette scintille, con sfide dirette che potrebbero cambiare gli equilibri sia in vetta che in coda alla classifica.

Fonte: tuttocampo.it – tuttopotenza.it