Una sconfitta che fa male, non tanto per il risultato in sé, ma per come è maturata. Il Manfredonia esce sconfitto da un match cruciale per la corsa salvezza, ma il vero protagonista della serata non è stato il campo, bensì un clamoroso errore arbitrale. A denunciare l’accaduto è il direttore sportivo Luca D’Errico, che non nasconde la sua amarezza per l’episodio che ha condizionato pesantemente l’esito della partita.

Un errore arbitrale che pesa

D’Errico non usa mezzi termini per descrivere quanto accaduto: “Abbiamo subito una grandissima ingiustizia, non tanto dal punto di vista tecnico, ma per come si è sviluppata la dinamica. Una decisione dell’assistente, convalidata dall’arbitro, e poi inspiegabilmente revocata dopo tre minuti. Una cosa a dir poco scandalosa.”

Il direttore sportivo del Manfredonia evidenzia l’assurdità della situazione, sottolineando il danno subito dalla squadra, che si è vista sottrarre un gol regolare in un momento decisivo della partita. “Non ricordo un episodio del genere, non l’ho mai visto. Se pensiamo a tutti i sacrifici che la società sta facendo, così come gli addetti ai lavori, è una cosa che rammarica profondamente.”

Il confronto mancato con la terna arbitrale

Alla fine della partita, nessun componente della terna arbitrale ha rilasciato dichiarazioni o fornito spiegazioni in merito alla decisione controversa. “Non si è espresso nessuno – afferma D’Errico – ma credo che in questi casi ci sia poco da dire. Hanno deciso di convalidare un gol e poi, dopo tre minuti, di revocarlo. Un episodio che lascia senza parole.”

Verso un reclamo ufficiale?

Il Manfredonia sta valutando il da farsi e non esclude di presentare un reclamo ufficiale alla Federazione. “A mente calda è difficile prendere una decisione definitiva, ma domani valuteremo con i nostri legali se ci sono gli estremi per chiedere la non omologazione del risultato.”

La società vuole fare chiarezza su quanto accaduto e verificare se l’errore possa essere considerato tale da influenzare il verdetto finale del match. “Vogliamo capire fino in fondo la questione, perché episodi del genere non devono accadere. Chi lavora duramente per raggiungere un obiettivo merita rispetto.”

Un Manfredonia in difficoltà, ma nulla è perduto

Al di là dell’episodio arbitrale, D’Errico riconosce che la squadra non ha disputato un primo tempo brillante. “Sono d’accordo con il mister: non abbiamo approcciato bene alla gara. Forse la tensione e lo stress di uno scontro diretto hanno inciso. Nel secondo tempo, però, la squadra ha reagito, mostrando un altro atteggiamento.”

Il Manfredonia si trova ora in una posizione difficile nella corsa salvezza, ma il direttore sportivo è convinto che nulla sia compromesso. “Dobbiamo crederci fino alla fine. Se ci salveremo all’ultima giornata o tramite i playout, poco importa: l’importante è raggiungere l’obiettivo.”

L’errore arbitrale fa male, ma può essere anche uno stimolo in più per reagire. “Questa delusione deve trasformarsi in rabbia positiva. Abbiamo due trasferte impegnative davanti a noi, ma il secondo tempo di oggi e la partita di Nocera ci hanno dato segnali positivi. Nulla è perduto.”

Guardare avanti senza piangersi addosso

Il messaggio finale di D’Errico è chiaro: la squadra deve voltare pagina e concentrarsi sulle prossime sfide. “C’è rammarico per l’errore arbitrale, ma dobbiamo guardare avanti. Non possiamo permetterci di piangerci addosso. Servirà determinazione, grinta e unità d’intenti per raggiungere l’obiettivo salvezza.”

Il Manfredonia è pronto a lottare fino all’ultimo minuto di questa stagione complicata, con la speranza che episodi come quello vissuto in quest’ultima gara non si ripetano più.