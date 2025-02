Nelle prime ore di stamani, 16 febbraio 2025, un incidente stradale si è verificato lungo la Strada Provinciale 57 che collega Manfredonia alla frazione Montagna. Da raccolta dati, un’auto di piccola cilindrata è uscita di strada, contro un muretto a secco.

A scoprire il veicolo incidentato sono state le Guardie Ambientali Italiane della sezione di Manfredonia, coordinate da Alessandro Manzella.

Durante un pattugliamento di routine lungo la SP57, le guardie hanno notato l’auto lontana dal luogo dell’incidente e, dopo aver verificato l’assenza di persone all’interno o nelle immediate vicinanze, hanno allertato le forze dell’ordine.

Questo episodio si inserisce in una serie di incidenti avvenuti sulla stessa arteria stradale. Il 7 aprile 2024, le Guardie Ambientali Italiane hanno individuato un’altra vettura ribaltata in un dirupo lungo la SP57. Anche in quell’occasione, non sono stati trovati occupanti nel veicolo, e la Polizia di Stato è intervenuta per le indagini e la rimozione del mezzo.