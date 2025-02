Razzismo: Dorval-Vazquez già sentiti da Procura,domani giudice B

Lo apprende l’ANSA. A far scattare l’indagine dopo la denuncia del tecnico del Bari nel dopo partita gli ispettori federali presenti allo stadio.

La procura Figc trasmettera’ domani l’esito della rapida indagine al giudice sportivo della serie B, Ines Pisano, che dovra’ valutare le eventuali sanzioni a carico di Vazquez.

Ieri era stato il tecnico dei pugliesi Moreno Longo a ricostruire l’accaduto nel dopogara finita 1-1: “Il caso Dorval? Mi dispiace enormemente per il ragazzo. Mi dispiace fare il nome di Vasquez, perchè non va bene”. “C’è stata una frase offensiva grave: ‘Negro di m…’.

Una roba del genere – ha dichiarato l’allenatore del Bari – non si può dire. A furia di stare zitti, e di mettere la polvere sotto il tappeto non risolviamo niente. Siamo stufi nel 2025 di parlare di queste cose”.

“Abbiamo parlato col ragazzo – ha fatto sapere con una nota il dg della Cremonese, Paolo Armenia – che ha negato nel modo più assoluto di aver rivolto offese razziste al calciatore del Bari. Per noi il discorso finisce qui”.

