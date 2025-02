10eLotto: in Puglia vinti 65mila euro. 5mila a Zapponeta

La fortuna bacia la Puglia con il 10eLotto nei concorsi di venerdì 14 e sabato 15 febbraio: come riporta Agipronews, centrate vincite complessive dal valore totale di 65mila euro: tripletta da 20mila ciascuno a Fasano, in provincia di Brindisi (nel punto vendita di Piazza Ciaia) con tre 9; nel concorso di sabato 15 febbraio, invece, un 7 Doppio Oro vale una vincita da 5mila euro a Zapponeta, in provincia di Foggia, presso l’esercizio di Corso Manfredonia L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 528,4 milioni da inizio anno.