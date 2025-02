Accertamento delle entrate per i passi carrabili a Manfredonia: il Comune approva la determinazione

Manfredonia, 15 febbraio 2025 – Il Comune di Manfredonia, attraverso il Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ha ufficializzato l’accertamento delle entrate derivanti dalle autorizzazioni per i passi carrabili rilasciati nel quarto trimestre del 2024. La determinazione, firmata dal dirigente Ing. Lucio Barbaro, stabilisce l’ammontare dei proventi derivanti dal Canone Unico Patrimoniale (CUP), per un totale di 250 euro.

Il contesto normativo e il procedimento amministrativo

L’accertamento è stato disposto in conformità alla normativa vigente, in particolare alla legge 160/2019, che disciplina il Canone Unico Patrimoniale per l’occupazione di aree demaniali comunali, e al Decreto Legislativo 267/2000, che regola la gestione finanziaria degli enti locali. Il Comune di Manfredonia ha istituito tale canone con regolamento approvato nel 2021, prevedendo il pagamento per le concessioni di suolo pubblico, compresi i passi carrabili.

L’atto amministrativo si inserisce nella più ampia gestione delle risorse finanziarie dell’ente locale, garantendo il rispetto del principio contabile dell’accertamento integrale delle entrate, come previsto dal D.Lgs. 118/2011. La fase di accertamento è fondamentale per la gestione del bilancio comunale, poiché consente di verificare la sussistenza di un titolo giuridico valido, l’identificazione dei soggetti debitori e la quantificazione delle somme da incassare.

Le autorizzazioni rilasciate e il bilancio comunale

Nel corso dell’ultimo trimestre del 2024, il Comune ha rilasciato tre autorizzazioni per l’istituzione di nuovi passi carrabili, che hanno generato un’entrata accertata di 250 euro, imputata al capitolo 427 del bilancio comunale. Questo importo, pur modesto, rientra nelle politiche di gestione delle entrate patrimoniali del Comune, che comprendono anche altri tributi locali, come gli oneri di urbanizzazione e i proventi derivanti dalla lotta all’evasione fiscale.

La determinazione si basa sulla relazione tecnica del Funzionario del Servizio “Demanio e Patrimonio”, Geom. Matteo Mondelli, che ha illustrato la necessità di procedere con l’accertamento per garantire il rispetto degli equilibri di bilancio. La delibera recepisce inoltre il parere del Funzionario del Servizio “Edilizia Privata e SUE”, Arch. Antonio Manzella, che ha confermato la regolarità tecnica e amministrativa dell’atto.

In conformità alla normativa sulla trasparenza amministrativa, il provvedimento è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Manfredonia, dove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi, garantendo ai cittadini la possibilità di prenderne visione. Inoltre, ai sensi della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è stato individuato nel Geom. Matteo Mondelli, a cui è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti.

Il Comune ha ribadito che il provvedimento non rientra tra quelli soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 27 del D.Lgs. 33/2013, ma conferma comunque il proprio impegno nel garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.