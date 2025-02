Concorso per docenti, il Ministero smentisce: nessuna ripercussione sul ruolo, solo 174 candidati dovranno rifare la prova pratica

Fonte: Norbaonline

17 Febbraio 2025 – 13:30

La sentenza del TAR delle Marche non mette a rischio il concorso per 20.000 insegnanti. A chiarirlo è stato il Ministero dell’Istruzione, che ha smentito le preoccupazioni emerse dopo la diffusione della notizia.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche si è riferito a una classe di concorso per insegnante tecnico pratico (A022), organizzata dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche per un totale di 60 posti (Abruzzo 2, Emilia-Romagna 27, Marche 8, Puglia 14, Umbria 9). In totale, 174 candidati che avevano superato la prova scritta sono stati coinvolti. Fino al 13 febbraio risultano 50 assunzioni in ruolo già effettuate.

Il TAR ha stabilito che i 174 candidati che avevano passato la prova scritta dovranno ripetere la prova pratica, in quanto sarebbe stata violata la regola dell’anonimato. Tuttavia, questa decisione non avrà alcuna conseguenza sulle immissioni in ruolo già realizzate per l’anno scolastico 2024/2025, né sulle altre procedure legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).