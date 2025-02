La Corte di Cassazione, con sentenza di recente pubblicazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Giovanni Di Cosmo, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 10 giugno 1968, contro la sentenza della Corte di Appello di Bari del 30 giugno 2023, che confermava la condanna a una pena di un anno e due mesi di reclusione per i reati tributari previsti dagli articoli 5 e 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000.

In particolare, Di Cosmo è stato ritenuto responsabile per aver evaso l’IVA nel 2012 e per aver occultato la documentazione contabile della società che amministrava, la DICO s.r.l.

Il caso e le censure del ricorrente

Il ricorso si articolava su tre principali motivi, tutti respinti dalla Suprema Corte. Il primo motivo sollevato dalla difesa riguardava una presunta violazione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, contestando l’erronea applicazione della legge da parte della Corte di Appello di Bari. Di Cosmo sosteneva che, nel calcolare l’imposta evasa, non fosse stata considerata una somma da lui versata in pagamento di una prima rata di un piano di rateazione stabilito in seguito a un accertamento tributario con adesione. Secondo la difesa, questo pagamento avrebbe ridotto l’importo dell’IVA evasa al di sotto della soglia di punibilità prevista dalla legge.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della determinazione dell’imposta evasa, è rilevante solo il pagamento dell’intero debito tributario prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del termine per la presentazione della stessa, non considerando i pagamenti successivi, anche se effettuati nell’ambito di un piano di rateazione.

Il secondo motivo di ricorso riguardava, invece, la presunta violazione dell’articolo 10 del medesimo decreto, in relazione all’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2011 e successivi. Di Cosmo sosteneva che il mancato adempimento fosse stato causato da un dissidio interno tra i soci della società e dalla successiva dichiarazione di fallimento, che avrebbe reso impossibile la regolarizzazione delle inadempienze. La difesa sosteneva che, nonostante la mancanza di documentazione contabile, le operazioni commerciali potevano essere ricostruite e che, pertanto, non vi fosse il reato di occultamento o distruzione della documentazione fiscale.

Anche questo motivo è stato respinto dalla Corte, che ha ritenuto corretta la ricostruzione del reddito e del volume d’affari da parte degli accertatori, attraverso la documentazione acquisita presso la società acquirente, nonostante la mancanza di fatture in seno alla contabilità della DICO s.r.l. I giudici hanno sottolineato che la ricostruzione fiscale era stata possibile grazie ad attività investigativa, con l’acquisizione di documenti presso terzi, e che la condotta del ricorrente non poteva essere ritenuta priva di offensività.

Il terzo motivo, infine, era subordinato e riguardava l’estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione. Secondo la difesa, il reato sarebbe stato prescritto il 30 ottobre 2023, dato che il termine ordinario di prescrizione per il reato contestato era di sei anni, elevato a otto anni in base alle disposizioni specifiche per i reati tributari, e che il termine massimo di prescrizione era di dieci anni. Tuttavia, la Corte ha ritenuto inammissibile questo motivo, in quanto la manifesta infondatezza dei primi due motivi escludeva che fosse necessario prendere in considerazione la prescrizione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza della Corte di Appello di Bari. Con il rigetto del ricorso, la Corte ha stabilito che il ricorrente dovesse sostenere le spese processuali e versare una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.

La Corte ha anche precisato che non vi erano ragioni per ritenere che il ricorso fosse stato presentato senza colpa, e che pertanto la somma in favore della Cassa delle ammende sarebbe stata applicata in via equitativa, tenendo conto delle circostanze di inammissibilità del ricorso stesso.

Il contesto giuridico

Il caso Di Cosmo riguarda il reato tributario di omessa dichiarazione e occultamento di documentazione fiscale, reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, che disciplina le frodi fiscali e stabilisce le modalità di punibilità. La giurisprudenza consolidata in materia afferma che, ai fini della determinazione dell’imposta evasa, i versamenti effettuati dal contribuente prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del termine di presentazione sono rilevanti. Tuttavia, non sono considerati rilevanti i pagamenti effettuati successivamente, come nel caso in esame, dove il ricorrente aveva effettuato un pagamento parziale tramite un piano di rateazione.