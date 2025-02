Milano, 17 febbraio 2025 – Alessandro Impagnatiello ha progettato l’omicidio della compagna Giulia Tramontano per quasi sei mesi. È quanto emerge dalle 115 pagine di motivazioni della sentenza con cui la Corte d’Assise di Milano lo ha condannato all’ergastolo per omicidio volontario pluriaggravato, occultamento di cadavere e procurato aborto. Secondo i giudici, il 31enne ha iniziato a concepire l’idea di “sbarazzarsi” della fidanzata incinta già dal 12 dicembre 2022, poco dopo aver appreso della gravidanza.

Quel giorno, secondo la ricostruzione della Corte, l’ex barman ha effettuato una ricerca online su “veleno per topi stelfor”, il primo segnale di un piano omicida che ha continuato a svilupparsi nei mesi successivi. Il progetto criminoso si è rafforzato parallelamente alla relazione segreta che Impagnatiello intratteneva con una collega.

L’agguato e l’omicidio

Il 27 maggio 2023, il giorno del delitto, Impagnatiello avrebbe pianificato l’agguato già dal primo pomeriggio. La decisione definitiva di uccidere Giulia Tramontano con un’azione brutale è scaturita, secondo i giudici, dal fatto che le due donne coinvolte nella sua doppia vita si fossero reciprocamente rivelate le sue menzogne. Inoltre, l’uomo avrebbe realizzato di essere diventato lo “zimbello” dei colleghi dell’Armani Caffè, che già da giorni erano venuti a conoscenza delle sue falsità.

Una presa di consapevolezza che, come evidenziato dalla Corte, lo ha portato a reagire con “una rabbia fredda e una lucida risolutezza”, abbandonando l’idea iniziale del veleno e optando per un attacco più diretto ed efferato. Giulia è stata colpita con 37 coltellate, undici delle quali mentre era ancora in vita. Secondo i magistrati, la giovane ha avuto la terribile consapevolezza, per alcuni istanti, che con lei sarebbe morto anche il figlio che portava in grembo.

L’incapacità di occultare il corpo

Dopo il delitto, Impagnatiello ha tentato di eliminare il cadavere con modalità improvvisate e inefficaci. Tra i progetti falliti, il tentativo di ridurre il corpo in cenere nella vasca da bagno della loro abitazione. Un piano che si è rivelato irrealizzabile e che lo ha costretto a disfarsi della salma in modo frettoloso. Quattro giorni dopo l’omicidio, l’uomo è stato arrestato. La sua cattura è avvenuta anche a causa della sua gestione maldestra delle prove e del cadavere, segnali di una premeditazione priva di una reale capacità esecutiva.

L’aggravante della crudeltà

La Corte ha riconosciuto l’aggravante della crudeltà, che non si limita soltanto all’elevato numero di fendenti inflitti sul corpo della vittima, ma si estende anche alla condizione di Giulia. La 29enne, incinta al settimo mese, ha vissuto il dolore fisico dell’aggressione con la consapevolezza della morte imminente del bambino che portava in grembo. Questo aspetto, secondo i giudici, ha comportato una sofferenza ulteriore per la donna.

L’ergastolo inflitto ad Alessandro Impagnatiello è il risultato di una valutazione approfondita delle dinamiche e delle responsabilità.

La sentenza mette in luce non solo l’efferatezza del crimine, ma anche la lunga pianificazione che ha preceduto l’omicidio, rendendo ancora più atroce la sua esecuzione. Il caso di Giulia Tramontano rappresenta un ennesimo esempio di femminicidio premeditato, un fenomeno che continua a scuotere profondamente l’opinione pubblica e a richiedere un impegno sempre più concreto nella lotta contro la violenza di genere.

Lo riporta il tgcom24.com.