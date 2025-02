Sono 24 le persone coinvolte nello scandalo dei falsi Tfa (titoli di formazione e abilitazione) per l’insegnamento scolastico. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, Maria Michela Valente, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Anna Landi e ha fissato l’udienza preliminare a carico degli indagati, accusati di aver falsificato titoli per ottenere vantaggi nelle graduatorie provinciali per le supplenze scolastiche.

Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero dichiarato falsamente di aver conseguito un titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, ottenuto da un ateneo privato online. Questa falsificazione sarebbe stata utilizzata per ottenere un punteggio maggiore nelle graduatorie provinciali per le supplenze, accedendo così a incarichi a tempo determinato e supplenze annuali.

Le indagini hanno rivelato che gli indagati, provenienti principalmente dalla provincia di Foggia, tra cui città come Cerignola, Stornara, Stornarella, Carapelle, Foggia, San Giovanni Rotondo e Manfredonia, hanno indotto in errore il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, facendo sì che fosse riconosciuto il titolo falso e inserito nella graduatoria provinciale.

Il Ministero della Pubblica Istruzione è stato identificato come parte offesa nel procedimento, rappresentato dal suo legale pro-tempore. Gli indagati compariranno il prossimo 20 febbraio per l’udienza preliminare in camera di consiglio.

Lo riporta FoggiaToday.