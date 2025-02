Incidente in via Lussemburgo a Foggia: scontro tra due veicoli, tre donne ferite

Foggia – Un incidente stradale si è verificato oggi in via Lussemburgo, all’incrocio con via Francia, a Foggia. Nello scontro sono rimasti coinvolti due veicoli, causando il ferimento di tre donne, che sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità nella zona. Restano da chiarire le cause dell’incidente.