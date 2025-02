Manfredonia: Affidamento in Concessione alla C&C Srl e Liquidazione di Somme per il Servizio Tributi

Il 10 febbraio 2025, il Dirigente del Settore IV – Economico-Finanziario, Dott.ssa Maricarmen Distante, ha adottato la determinazione n. 237 riguardante l’affidamento in concessione e la liquidazione di somme alla società C&C Srl di Margherita di Savoia. La decisione segue il contratto sottoscritto il 29 marzo 2022, in virtù della delibera della Commissione Straordinaria.

Il provvedimento riguarda principalmente la liquidazione di importi dovuti alla C&C Srl per la gestione dei tributi minori comunali (Cosap, Imposizione Pubblicità, Canoni, e altre voci), come stabilito dal contratto di concessione. In particolare, la ditta riceverà una somma totale di €76.820,47, di cui €62.967,60 per imponibile e €13.852,87 per IVA, unitamente a un ulteriore importo di €33.685,93 per spese di procedura e postalizzazione.

Questa liquidazione si inserisce all’interno delle attività previste dal contratto di concessione, finalizzate all’efficace gestione dei tributi comunali. Secondo le verifiche effettuate dal Comune, i servizi sono stati regolarmente eseguiti, e la società ha rispettato tutte le normative relative agli obblighi fiscali e contributivi, come confermato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido fino al 28 febbraio 2025.

Nel dettaglio, la determinazione stabilisce che il pagamento sarà effettuato mediante accredito bancario sulle coordinate fornite dalla C&C Srl, e la spesa trova copertura nei capitoli di bilancio dedicati. Inoltre, la regolarità dell’operazione è stata confermata attraverso il controllo amministrativo-contabile, assicurando la corretta esecuzione dell’azione amministrativa.

Il provvedimento è stato notificato alla ditta tramite Pec e sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio, garantendo la trasparenza delle operazioni amministrative secondo le disposizioni di legge.

Con questo atto, il Comune di Manfredonia prosegue nel rafforzare la gestione e la trasparenza delle proprie entrate tributarie, rispettando le normative in vigore e assicurando una corretta allocazione delle risorse pubbliche.