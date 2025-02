Manfredonia: Avanzano i Lavori per la Realizzazione di Nuovi Asili Nido grazie al PNRR

Il Comune di Manfredonia si prepara a costruire nuovi asili nido nel quadro di un ampio progetto di potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia, finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La realizzazione di un asilo nido nel Comparto CA5 del PRG di Manfredonia è una delle principali opere che vedrà la luce grazie agli investimenti previsti dal PNRR, che hanno come obiettivo il miglioramento delle strutture educative italiane, dalla scuola materna alle università.

Il progetto in questione è stato autorizzato grazie all’approvazione del Piano del Ministero dell’Istruzione, con una copertura finanziaria che ammonta a circa 2,6 milioni di euro per il Comune di Manfredonia, suddivisi tra due interventi significativi. Il primo prevede la costruzione di un nuovo asilo nido nel Comparto CA5 del PRG, con un investimento di 1,44 milioni di euro e la creazione di 60 nuovi posti. Il secondo intervento, che vedrà la costruzione di un altro asilo nei pressi della Chiesa di Santo Spirito, è stato progettato per ospitare 48 bambini con un investimento di 1,15 milioni di euro.

Nel contesto di queste nuove iniziative, il Comune di Manfredonia ha reso noto che, per garantire la corretta gestione dei lavori, sarà necessario affidare incarichi di alta responsabilità. In particolare, il Direttore dei Lavori sarà individuato tra i professionisti interni del Comune, così come il Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico, mentre il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) saranno affidati a un tecnico esterno, lo Studio di Ingegneria dell’Ing. Luigi Di Biase. L’importo per tali incarichi è stato stimato in 36.003,02 euro, oltre IVA e contributi.

La scelta di affidare l’incarico di coordinamento della sicurezza a un tecnico esterno, in particolare, si inserisce in un contesto di carico di lavoro significativo per il personale comunale, che non avrebbe potuto gestire internamente tutte le necessarie prestazioni professionali. Grazie alla procedura di trattativa MEPA, l’incarico è stato assegnato all’ingegnere Luigi Di Biase, con una proposta economica di 35.400,00 euro, che risulta congrua e conforme ai requisiti richiesti.

Il progetto di costruzione del nuovo asilo nido rappresenta non solo un importante passo verso l’ampliamento dell’offerta educativa, ma anche una delle tappe fondamentali nella realizzazione delle infrastrutture previste dal Piano per gli Asili Nido del PNRR. In particolare, il Comune di Manfredonia ha scelto di partecipare attivamente al finanziamento e alla realizzazione di questi progetti, rispondendo a due avvisi pubblici rilasciati dal Ministero dell’Istruzione per l’adeguamento delle strutture educative del Paese.

L’importo totale dei lavori, pari a 1,44 milioni di euro per il primo asilo nido e 1,15 milioni di euro per il secondo, è stato approvato attraverso il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e la costruzione dei nuovi asili nido contribuirà significativamente a migliorare la qualità dei servizi per le famiglie del territorio.

Oltre agli aspetti finanziari, la realizzazione dei nuovi asili rappresenta anche una risposta alle esigenze di una crescente domanda di posti nei servizi educativi per la prima infanzia, da sempre uno dei settori più rilevanti per il benessere delle famiglie. Infatti, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sotto la Missione 4 – Istruzione e Ricerca, prevede risorse destinate non solo alle scuole, ma anche agli asili nido e alle scuole dell’infanzia, con l’obiettivo di potenziare l’offerta educativa e formativa per i più piccoli.

Il progetto di Manfredonia si inserisce quindi in una più ampia strategia di rinnovamento delle infrastrutture scolastiche e di cura della prima infanzia, un settore che, con l’arrivo dei fondi europei, sta subendo una significativa trasformazione. Le risorse provenienti dal PNRR, infatti, non solo contribuiscono alla realizzazione di nuove strutture, ma offrono anche l’opportunità di migliorare quelle esistenti, creando così una rete di asili nido e scuole dell’infanzia moderne, sicure e accessibili per le famiglie italiane.

Per il Comune di Manfredonia, dunque, si tratta di un’importante opportunità per affrontare una delle sfide più urgenti: quella di garantire una risposta concreta e adeguata alla crescente domanda di servizi educativi di qualità, promuovendo nel contempo lo sviluppo del territorio e l’occupazione legata alla realizzazione delle opere.

In attesa dell’avvio dei lavori, il Comune di Manfredonia ha già predisposto le necessarie procedure amministrative per la rapida concretizzazione dei progetti, che si prevede possano avere un impatto positivo non solo sul benessere delle famiglie ma anche sullo sviluppo socio-economico della zona, grazie a un potenziamento delle infrastrutture e dei servizi educativi offerti.