Manfredonia: completati i lavori di manutenzione alla palestra comunale di via Dante Alighieri

Manfredonia, 7 febbraio 2025 – Il Comune di Manfredonia ha ufficializzato la liquidazione dei lavori di manutenzione edile presso la palestra comunale di via Dante Alighieri. L’importo complessivo dell’intervento, pari a 18.910 euro IVA inclusa, è stato corrisposto alla ditta esecutrice, la cooperativa Nuova Edildonia A.R.L., in seguito alla verifica della corretta esecuzione delle opere.

Un intervento necessario per la sicurezza della struttura

L’iter amministrativo che ha portato all’intervento è iniziato con diverse segnalazioni da parte del dirigente comunale con delega allo sport e degli utenti della palestra, i quali avevano evidenziato problemi strutturali preoccupanti. Tra questi, infiltrazioni d’acqua dal tetto in legno e distacchi di intonaco nelle aree dei servizi, con il rischio di pregiudicare l’agibilità della struttura e la sicurezza degli atleti.

A seguito dei sopralluoghi tecnici, sono stati riscontrati danni significativi alla copertura del campo da gioco, causati dal deterioramento della guaina esistente, e la necessità di intervenire sulle pareti interne per ripristinare l’intonaco danneggiato.

L’affidamento dei lavori alla Nuova Edildonia A.R.L.

Per risolvere la situazione, con determinazione dirigenziale n. 2158 del 6 dicembre 2024, il Comune ha affidato i lavori di manutenzione alla cooperativa Nuova Edildonia A.R.L., P.IVA 03374740714. La scelta dell’azienda è avvenuta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, attraverso una richiesta di preventivo a un unico operatore, espletata sulla piattaforma telematica C.U.C. del Tavoliere. L’importo concordato per l’intervento è stato di 15.500 euro, ai quali si aggiunge l’IVA per un totale di 18.910 euro.

Il finanziamento dell’opera è stato garantito attraverso l’impegno di spesa registrato nel capitolo 3952 “Manutenzioni palestre” del bilancio comunale per l’esercizio finanziario 2024.

L’esecuzione e il completamento dei lavori

La ditta Nuova Edildonia A.R.L. ha completato i lavori secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico comunale, rispettando i requisiti quantitativi e qualitativi previsti. Le opere realizzate sono state dettagliatamente descritte nel consuntivo finale e hanno ottenuto il via libera per la liquidazione.

La regolarità contributiva della ditta è stata certificata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con esito positivo il 29 gennaio 2025 e valido fino al 29 maggio 2025.

La liquidazione della spesa

Dopo aver verificato la conformità dei documenti di spesa e l’esigibilità dell’obbligazione, il Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, Ing. Lucio Barbaro, ha adottato la determinazione n. 231 del 7 febbraio 2025 per la liquidazione dell’importo dovuto alla ditta appaltatrice. La somma complessiva di 18.910 euro è stata ripartita in 15.500 euro per i lavori eseguiti e 3.410 euro per l’IVA, trattenuta dal Comune tramite il meccanismo dello “split payment”, in ottemperanza alla normativa fiscale vigente.

Il mandato di pagamento sarà emesso previa verifica di eventuali inadempimenti fiscali della ditta, in applicazione dell’art. 48 bis del DPR 602/73, norma che disciplina la riscossione delle imposte sui redditi.

Trasparenza amministrativa e pubblicazione dell’atto

Come previsto dalla normativa sulla trasparenza, la determinazione dirigenziale è stata pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia, dove rimarrà disponibile per 15 giorni. Inoltre, il provvedimento è consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) e dell’art. 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 33/2013.

Grazie a questo intervento, la palestra comunale di via Dante Alighieri torna ad essere un ambiente sicuro e adeguato per gli atleti e gli eventi sportivi che vi si svolgeranno.