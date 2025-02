Manfredonia, 6 febbraio 2025 – Diffida a demolire opere abusive al Porto Turistico Marina del Gargano

Il Comune di Manfredonia ha emesso una diffida formale per la demolizione di opere abusive realizzate senza il necessario permesso di costruire all’interno dell’area del Porto Turistico Marina del Gargano.

La diffida, che segue un’accertata violazione edilizia riscontrata a dicembre 2024, riguarda un manufatto situato presso un ristorante. Secondo l’atto, “non solo risulta essere stata costruita senza autorizzazione, ma si trova anche su suolo demaniale, gestito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico meridionale.”

L’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dal responsabile dell’attività commerciale è stata archiviata in quanto priva di titolo demaniale e non conforme agli strumenti urbanistici. Le opere realizzate infatti superano la volumetria prevista dall’accordo di programma relativo alla concessione demaniale e non dispongono della capacità volumetrica necessaria per essere sanate.

La diffida a demolire è stata emessa con un termine di novanta giorni dalla notifica, in caso di inadempimento, si procederà con l’esecuzione d’ufficio delle opere a spese del responsabile dell’abuso. Oltre alla demolizione, il responsabile dovrà ripristinare lo stato originale dei luoghi. Inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 2.000 e i 20.000 euro verrà applicata se le opere non verranno rimosse entro i termini stabiliti.

L’azione amministrativa è stata coordinata con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico meridionale, la Capitaneria di Porto di Manfredonia e il Comando di Polizia Locale, per garantire il rispetto delle normative e la corretta esecuzione del provvedimento.

Gli interessati hanno la possibilità di ricorrere contro l’atto, presentando ricorso al TAR Puglia o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Vigilanza e Abusivismo Edilizio del Comune di Manfredonia.