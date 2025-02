Manfredonia: Liquidazione di Rimborsi Tributari per Errori nei Pagamenti

Il Comune di Manfredonia ha dato avvio alla liquidazione di rimborsi per un importo complessivo di 11.718,60 euro, a favore di cittadini che avevano erroneamente versato somme in eccedenza o non dovute per tributi locali. Il provvedimento è stato adottato dalla Dirigente del Settore IV – Economico-Finanziario, Maricarmen Distante, con la determinazione n. 205 del 5 febbraio 2025.

La decisione arriva dopo l’esame di numerose istanze di rimborso relative a tributi comunali, tra cui l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI/IMU), la Tassa sui Rifiuti (TARI) e la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), per annualità varie. Le richieste sono state esaminate e, in seguito ai dovuti accertamenti, si è confermato il diritto al rimborso per i cittadini coinvolti.

In particolare, il provvedimento si rifà alla precedente determinazione dirigenziale n. 1782 del 31 dicembre 2021, che aveva disposto un impegno di 200.000 euro per i rimborsi tributari. Quest’ultima decisione è stata presa in ottemperanza alla normativa vigente e ai riscontri effettuati con il concessionario C&C, confermando che non è intervenuta la prescrizione estintiva per i tributi richiesti.

L’importo di 11.718,60 euro, che verrà rimborsato ai contribuenti, è stato adeguatamente coperto dal bilancio provvisorio dell’Ente, con la spesa allocata al capitolo 1926 “Rimborsi vari di Entrate tributarie e patrimoniali”. Il Comune ha previsto anche l’emissione dei mandati di pagamento, che saranno regolati secondo le modalità indicate dai contribuenti nelle loro istanze.

Questa operazione fa parte di un più ampio piano di regolarizzazione fiscale che il Comune sta portando avanti, con l’obiettivo di garantire la trasparenza amministrativa e il corretto adempimento degli obblighi tributari. Inoltre, l’atto sottolinea l’importanza di rispettare le tempistiche previste dalla legge, in quanto il Ministero dell’Interno ha recentemente posticipato al 28 febbraio 2025 la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027.

La determinazione sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza amministrativa, e gli atti saranno conservati nel fascicolo del Settore Ragioneria. La pubblicazione avrà anche lo scopo di informare i contribuenti coinvolti, dando visibilità al processo di rimborso.