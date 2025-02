Manfredonia: rimosso il vincolo di convenzione per un immobile di edilizia residenziale pubblica

Manfredonia, 15 febbraio 2025 – Il Comune di Manfredonia ha disposto l’eliminazione del vincolo di convenzione relativo ad alcuni alloggi costruiti in edilizia residenziale pubblica nel comparto CA5, lotto A6. Il provvedimento riguarda l’immobile assegnato al sig. Matteo Rinaldi dalla cooperativa edilizia “Coop. 2001”.

La determinazione, firmata dal dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ing. Lucio Barbaro, segue la richiesta presentata da Rinaldi il 9 settembre 2024 e la successiva regolarizzazione economica delle somme dovute al Comune.

Il percorso amministrativo e il pagamento degli oneri

L’area interessata dall’intervento è stata originariamente concessa dal Comune alla cooperativa edilizia con una convenzione ex art. 35 della legge 865/1971. Il fabbricato, costruito sulla base di permessi rilasciati nel 2008 e nel 2015, ospita otto appartamenti, box auto, un deposito e una cantinola.

Per ottenere la rimozione del vincolo, il richiedente ha dovuto versare un importo complessivo di 7.494,75 euro, suddiviso tra 462,66 euro per l’eliminazione del vincolo di convenzione e 7.032,09 euro come contributo al costo di costruzione, calcolato sulla base della normativa vigente. L’avvenuto pagamento è stato confermato con reversale d’incasso n. 5047 del 31 dicembre 2024.

La convenzione e il notaio incaricato

L’atto di eliminazione del vincolo verrà stipulato con una scrittura privata autenticata o con atto pubblico, a scelta del richiedente. Matteo Rinaldi ha individuato come notaio di riferimento la dott.ssa Maria Emilia Rizzo Corallo, con studio a Manfredonia. L’atto verrà redatto sulla base dello schema approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 46 del 2022.

Validità del provvedimento e trasparenza amministrativa

La determinazione adottata certifica la correttezza amministrativa della procedura, in linea con le normative vigenti, tra cui il D.Lgs. 267/2000 e il DPR 380/2001. Il provvedimento sarà pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Manfredonia.