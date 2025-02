Narcotraffico, Cassazione rigetta il ricorso di Libero Lombani: sette anni di reclusione

Roma. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha recentemente confermato la condanna a sette anni e quattro mesi di reclusione per Libero Lombani, coinvolto in un’importante indagine sul narcotraffico. Lombani, nato a San Giovanni Rotondo il 18 luglio 1987, è stato ritenuto colpevole di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dall’articolo 74 del D.P.R. 309/1990, che disciplina le associazioni dedite al narcotraffico.

La condanna è scaturita dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari, che ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Bari nel 2020.

Il caso di Lombani, che ha visto l’utilizzo di intercettazioni telefoniche, monitoraggi GPS e sequestri, ha attirato l’attenzione per le implicazioni giuridiche e deontologiche, sottolineando il rigore delle indagini e l’efficacia delle prove raccolte, che hanno portato alla conferma della sua partecipazione attiva all’associazione criminale.

La genesi dell’inchiesta

L’indagine che ha coinvolto Lombani ha messo in luce una rete di narcotrafficanti attiva in varie regioni italiane, dedita al traffico di eroina, “capeggiata da Enzo Miucci, coadiuvato da Matteo Pettinicchio (neo collaboratore di giustizia,ndr), alle cui dirette dipendenze era Lombani”. Secondo quanto emerso, Lombani sarebbe stato uno degli elementi centrali dell’organizzazione, coinvolto non solo nel trasporto della droga, ma anche nella gestione logistica e nella protezione delle operazioni criminali. In particolare, la detenzione di oltre un chilo di eroina, sequestrata tra il 24 e il 29 settembre 2016, ha rappresentato uno degli elementi decisivi per l’incriminazione.

Libero Lombani ha presentato ricorso contro la condanna, sostenendo che non fosse emerso un quadro probatorio sufficientemente solido per giustificare la sua partecipazione al reato di associazione per delinquere. In particolare, i legali di Lombani hanno messo in discussione l’esistenza stessa dell’associazione criminale e la sua presunta funzione di membro attivo all’interno del gruppo. Inoltre, il ricorso contestava la configurazione dell’aggravante relativa all’uso di armi da parte dell’organizzazione, sostenendo che Lombani non fosse direttamente coinvolto nell’impiego di armi.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto tutte le obiezioni avanzate dalla difesa, confermando che le prove raccolte durante le indagini erano sufficienti a stabilire la partecipazione di Lombani all’associazione. Tra queste, le intercettazioni telefoniche e ambientali, i tracciamenti GPS e i sequestri di armi e stupefacenti sono stati considerati indizi incontrovertibili della sua implicazione.

Un altro aspetto fondamentale del caso è l’aggravante del carattere armato dell’associazione, che ha avuto un ruolo determinante nella condanna di Lombani. La difesa aveva cercato di escludere la responsabilità del suo assistito riguardo all’uso delle armi, ma la Corte ha ritenuto sufficiente il sequestro di numerose armi, munizioni e silenziatori, trovati in possesso di Lombani durante un controllo. La Corte ha, quindi, concluso che il coinvolgimento di Lombani nell’organizzazione criminale fosse sufficiente a configurare l’aggravante legata al carattere armato del gruppo.

Un altro punto cruciale del ricorso riguardava la riduzione della pena sulla base di una presunta marginalità del ruolo di Lombani all’interno dell’associazione. Secondo i legali, il suo contributo sarebbe stato marginale, motivo per cui la pena inflitta sarebbe stata sproporzionata. La Corte di Cassazione, però, ha escluso tale interpretazione, sottolineando che le azioni di Lombani, come l’accompagnamento degli acquirenti e la gestione dei trasporti, erano determinanti per la riuscita del piano criminale e quindi non configurabili come marginali.

Infine, la difesa aveva chiesto che la Corte tenesse conto delle circostanze attenuanti generiche per ridurre la pena. Tuttavia, anche in questo caso, la Corte ha ritenuto che la partecipazione di Lombani fosse di tale rilevanza che le attenuanti non potessero prevalere rispetto alla gravità del reato. La presenza di Lombani in ruoli di fiducia e la gestione di attività di narcotraffico hanno contribuito a mantenere alta la pena.

La Corte di Cassazione ha quindi confermato la condanna a sette anni e quattro mesi di reclusione per Lombani, rigettando il ricorso e ribadendo che la configurazione del reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico fosse stata correttamente applicata. La Corte ha rimarcato che non è necessario che tutti i membri dell’organizzazione abbiano un ruolo di pari rilevanza; l’importante è che ogni partecipante, anche con un contributo marginale, abbia agito in modo significativo per il raggiungimento degli scopi criminali dell’associazione.