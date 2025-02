In auto : Dalla A14 (Autostrada Adriatica), prendere l’uscita Foggia e proseguire sulla SS89 in direzione Manfredonia.

In treno: La stazione ferroviaria più vicina è Foggia. Da qui, è possibile proseguire in autobus fino a Manfredonia. Tuttavia, il viaggio in treno può richiedere cambi e coincidenze, quindi è consigliabile pianificare attentamente gli orari.