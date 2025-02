Super latitante arrestato al confine: l'operazione della polizia con a capo un ispettore manfredoniano

La fuga di un pericoloso super latitante, condannato a 26 anni di carcere dalle autorità spagnole, è terminata lo scorso 27 gennaio al confine di Fernetti. L’uomo, un 53enne di nazionalità romena, è stato fermato dalla Polizia di Frontiera, da un team capitanato da un ispettore manfredoniano, mentre viaggiava a bordo di un’auto proveniente dalla Slovenia, insieme a due connazionali.

Sul suo capo pendeva una condanna per truffa, falsificazione di documenti, riciclaggio e associazione per delinquere, reati commessi in Spagna nel 2016. Le autorità iberiche, in collaborazione con quelle romene, avevano emesso un mandato di arresto europeo ai fini dell’estradizione.

Dopo il controllo, gli agenti hanno proceduto immediatamente all’arresto del latitante, trasferendolo nel carcere del Coroneo, in attesa delle procedure di estradizione.

Lo riporta triesteprima.it