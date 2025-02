Un gruppo di 15 studenti delle classi quinte dell’indirizzo tecnico dell’Istituto “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” di Manfredonia, accompagnato da due docenti, ha intrapreso un’avventura formativa a Malta nell’ambito del Progetto PON – PCTO “Experience AdBoard”. Questa esperienza rappresenta un’opportunità irripetibile per gli studenti, che non solo stanno arricchendo le proprie competenze professionali, ma anche vivendo un’esperienza interculturale che contribuirà alla loro crescita personale e formativa. Ogni mattina, gli studenti si dedicano con impegno e passione alle attività previste dal cronoprogramma, impegnandosi in esercitazioni pratiche e teoriche che arricchiscono il loro profilo professionale. Le attività sono mirate a migliorare le competenze tecniche degli alunni, fornendo loro strumenti concreti da applicare nel futuro lavorativo. L’approccio pratico del programma consente agli studenti di confrontarsi con sfide reali e di acquisire competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Ma il progetto non è solo formazione tecnica: i ragazzi stanno anche vivendo una straordinaria esperienza di scoperta e crescita culturale. Nei momenti di pausa, infatti, stanno esplorando alcune delle località più iconiche di Malta, come la storica Valletta, il quartiere di Paceville, l’isola di Gozo, la città fortificata di Mdina, Rabat, Sliema, Marsascala e San Gwann. Nei prossimi giorni, gli studenti continueranno il loro viaggio alla scoperta di tantissime altre meravigliose località, arricchendo ulteriormente la loro esperienza con nuove esplorazioni e scoperte, e vivendo pienamente l’isola, tra cultura, tradizioni e paesaggi incantevoli.

Questi luoghi, ricchi di storia, tradizioni e paesaggi mozzafiato, stanno arricchendo il bagaglio culturale degli studenti, che hanno l’opportunità di vivere in prima persona una realtà internazionale e di confrontarsi con culture diverse. L’avventura, però, non si ferma qui. Nei prossimi giorni, gli studenti proseguiranno il loro viaggio alla scoperta di tantissime altre mete affascinanti, esplorando nuovi scorci e approfondendo ulteriormente la conoscenza della cultura maltese. Ogni tappa del viaggio rappresenta un’occasione per scoprire nuovi paesaggi, tradizioni e stili di vita, ma anche per sviluppare competenze trasversali come autonomia, spirito di adattamento, responsabilità e capacità di lavorare in contesti internazionali.

Questa esperienza rappresenta un punto di svolta per gli studenti di Manfredonia, che stanno avendo l’opportunità di ampliare i propri orizzonti sia sul piano professionale che personale. Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” di Manfredonia, prof. Roberto Menga, ha sottolineato l’importanza di progetti come “Experience AdBoard” per garantire una formazione sempre più completa, in grado di preparare i ragazzi non solo sul piano accademico, ma anche dal punto di vista delle esperienze di vita. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, che è una risorsa fondamentale per gli studenti e un’occasione di crescita per l’intera scuola.

Questo progetto non solo permette agli studenti di acquisire nuove competenze, ma contribuisce a prepararli per un futuro ricco di opportunità, grazie alla conoscenza di nuove lingue, culture e sistemi di lavoro. Un passo importante verso l’autonomia e la consapevolezza, che accompagnerà i ragazzi nel loro cammino verso il mondo del lavoro e delle sfide future.