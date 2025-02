Alfabetizzazione digitale: una sfida per la società del futuro

Formare una generazione digitalmente consapevole è un obiettivo ambizioso ma necessario per affrontare le sfide future. Per raggiungerlo, è fondamentale promuovere e sostenere l’alfabetizzazione digitale, affinché sia in linea con le esigenze formative, sociali, economiche e tecnologiche in continua evoluzione.

Le competenze digitali non si limitano alla sfera tecnica, ma hanno una forte componente culturale, il che le rende trasversali a diversi ambiti della società. Tuttavia, il ruolo della scuola e della formazione rimane imprescindibile nel costruire e rafforzare sia l’identità digitale sia le competenze necessarie per un uso responsabile delle tecnologie.

La digital literacy va considerata parte di un sistema più ampio di competenze essenziali per la società moderna, tra cui pensiero critico, comunicazione efficace, collaborazione, creazione di contenuti, problem solving e benessere personale. Inoltre, è cruciale insegnare a distinguere la sfera privata da quella pubblica, aspetto sempre più delicato nell’era digitale.

La formazione digitale, dunque, non riguarda solo l’acquisizione di abilità tecniche, ma investe anche il piano cognitivo, etico ed emotivo, contribuendo alla costruzione di ambienti digitali sani. Un principio ribadito dalla Dichiarazione sui diritti e i principi digitali della Commissione Europea, che pone al centro la persona, e dal Quadro di riferimento DigComp 2.2, strumento chiave per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini.

Appartenere per nascita alla generazione digitale non significa automaticamente essere competenti nell’uso delle tecnologie. Studi internazionali, come le indagini PISA e ICILS, hanno dimostrato che il tempo trascorso online non sempre si traduce in una maggiore capacità di identificare e utilizzare le informazioni. Inoltre, fattori ambientali e sociali influenzano le competenze digitali, come evidenziato da una ricerca di Save the Children sulla povertà educativa digitale.

Diventa quindi essenziale rafforzare lo sviluppo delle competenze digitali nei giovani, affidando alla scuola un ruolo centrale. Questo impone ai docenti di aggiornare le proprie competenze didattiche e formative, integrando metodologie innovative e ambienti di apprendimento digitali.

Sebbene il percorso di crescita non sia lineare, i segnali di cambiamento sono evidenti. Nelle università si stanno diffondendo corsi di informatica umanistica, mentre nelle scuole si sperimentano modelli educativi innovativi, basati su metodologie che favoriscono il ragionamento critico, la collaborazione interdisciplinare e l’interazione attiva tra docenti e studenti.

Questo approccio trasforma la relazione tra docenti e studenti, superando le tradizionali gerarchie e aprendo spazi per uno sviluppo personale consapevole, con implicazioni etiche, sociali e ambientali di grande valore per la collettività.

L’uso consapevole del digitale rappresenta, quindi, una sfida culturale e sociale più ampia, che offre agli studenti l’opportunità di essere protagonisti del cambiamento e di costruire un ambiente digitale inclusivo e rappresentativo. L’alfabetizzazione digitale, se ben strutturata, può diventare uno strumento potente per ridurre disuguaglianze e pregiudizi, contribuendo a una società più equa e consapevole.

Lo riporta invalsiopen.it.