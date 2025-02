Arrestato un uomo per aver filmato madre e figlia minorenne nei bagni di Linate - Fonte Immagine: Ansa

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a filmare una madre e sua figlia di 5 anni all’interno di un bagno dell’aeroporto di Linate. La polizia ha ricevuto una segnalazione dal padre della bambina, avvisato dalla figlia che aveva notato un telefono nascosto tra i divisori dei bagni. L’uomo ha tentato di allontanarsi al momento dell’arrivo degli agenti, ma è stato rapidamente fermato.

All’atto del controllo, il 30enne ha mostrato un cellulare “pulito”, ma durante una perquisizione nel suo zaino è stato trovato un secondo dispositivo contenente immagini rubate di donne e minori, registrate in bagni e spogliatoi. Il successivo raid nella sua abitazione, in provincia di Como, ha rivelato oltre 5.000 file pedopornografici, oltre a filmati autoprodotti che documentavano atti simili.

L’indagine ha messo in luce il coinvolgimento dell’uomo in chat online legate al pedopornografia, confermando la gravità delle sue azioni. Le autorità continuano a investigare per ulteriori sviluppi.

Lo riporta TGCOM24.