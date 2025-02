Cerignola, l’allarme di Ale Frisani: “Periferie dimenticate, servono interventi concreti”

“Le periferie e le borgate di Cerignola sono state abbandonate dall’amministrazione, che ha illuso i cittadini con promesse mai mantenute”. È la denuncia di Ale Frisani, segretario cittadino di Noi Moderati, che accende i riflettori sul degrado e sull’assenza di servizi nelle zone più periferiche della città.

“Borgo Tressanti è alle prese con gravi problemi idrici, mentre Borgo Libertà e Borgo Moschella sono ormai terre di nessuno, prive di sicurezza e servizi essenziali”, sottolinea Frisani, che accusa l’amministrazione Bonito di totale disinteresse verso queste comunità.

Frisani ricorda il lavoro svolto in passato, quando era parte attiva nell’amministrazione: “Con il progetto ‘Cantieri di Cittadinanza’, 30 persone in difficoltà economica furono inserite nel mondo del lavoro per un anno, contribuendo al recupero del verde pubblico nelle borgate”.

“I cittadini delle periferie pagano le tasse e meritano rispetto. È inaccettabile che vengano dimenticati”, aggiunge il segretario di Noi Moderati, ribadendo la necessità di un cambio di passo e di una politica più attenta ai bisogni di tutti, senza distinzioni tra centro e periferia.

Il 25 febbraio si terrà un consiglio comunale monotematico su Borgo Tressanti, un’occasione fondamentale per ottenere risposte concrete. “Ci auguriamo che l’amministrazione smetta di fare solo annunci e inizi finalmente a intervenire con azioni reali”, conclude Frisani.

Lo riporta cerignolaviva.it.